"Башнефть" выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов за 2019 год

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Башнефти" на годовом собрании 24 июня утвердили решение выплатить дивиденды за 2019 год из расчета 107,81 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания. Собрание прошло в форме заочного голосования.

Объем дивидендных выплат составит 19,15 млрд рублей (или 39% чистой прибыли за прошлый год, равной 49,2 млрд рублей): 15,939 млрд рублей - на обыкновенные акции и 3,211 млрд рублей - на "префы".

За 2018 год "Башнефть" выплачивала дивиденды из расчета 158,95 рубля на каждый вид акций. Дивидендные выплаты составили 28,235 млрд рублей (23,5 млрд рублей - на обыкновенные акции, 4,735 млрд рублей - на привилегированные) дивидендов, или 27,7% чистой прибыли за прошлый год, равной 101,833 млрд рублей.

Уставный капитал "Башнефти" составляет 177 634 501 рубль, он разделен на 147 846 489 обыкновенных акций номиналом 1 рубль (83,23% уставного капитала) и 29 788 12 привилегированных акций номиналом 1 рубль (16,77% уставного капитала).

Также на годовом собрании акционеры сменили двух директоров в составе совета из десяти. Из совет ушли вице-президент - руководитель службы внутреннего аудита "Роснефти" Геннадий Букаев и начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии Олег Полстовалов.

На их место избраны назначенный осенью прошлого года президентом "Башнефти" Хасан Татриев и первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров.

Остальные восемь членов совета сохранили свои места: первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров, вице-президент по энергетике, локализации и инновациям, вице-президент - руководитель службы безопасности Урал Латыпов, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро, советник президента по планированию Артем Пригода, статс-секретарь - вице-президент Елена Завалеева, вице-президент по шельфовым проектам Зелько Рунье, а также экс-президент "Башнефти", вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин и экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Контрольный пакет акций "Башнефти" (57,66% уставного капитала) принадлежит "Роснефти", 4,41% у ООО "Башнефть-Инвест" и 25,000001% уставного капитала - у республики Башкортостан.