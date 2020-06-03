Рубль вечером умеренно подрос к доллару и подешевел к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Доллар снижается, евро, напротив, растет на "Московской бирже" в среду вечером. Рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро.

Курс доллара США составил 68,54 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 19,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,08 руб./EUR1, подорожав на 37,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,4 копейки - до 72,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на вечерних торгах вслед за парой "евро-доллар", обновившей в ходе торгов среды максимумы с первой половины марта. Глобальные инвесторы сфокусировались на признаках восстановления мировой экономики, поэтому избавляются от доллара, который является одним из защитных активов в кризисные времена.

Поддержку рынку в среду оказывают и данные, согласно которым число рабочих мест в частном секторе экономики США в мае сократилось менее существенно, чем ожидали экономисты.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце сократилось на 2,76 млн, свидетельствуют данные Automatic Data Processing Inc. Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали сокращение числа рабочих мест на 8,66 млн. В апреле оно уменьшилось на 19,56 млн.

В центре внимания трейдеров находится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг, 4 июня. Эксперты ожидают, что председатель ЕЦБ Кристин Лагард объявит о расширении программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), объем которой в настоящее время составляет 750 млрд евро. ЕЦБ уже потратил более 210 млрд евро из программы, и такими темпами ее средства будут исчерпаны уже в октябре.

Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в условиях ограничительных мер не столь действенно, так как трансмиссионный механизм ограничен возможностью людей брать кредиты и совершать траты, в свою очередь, считает директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов. "В условиях финансовых сложностей важнее больше фокусироваться на финансовой стабильности, чем на стимулировании (экономики - ИФ)", - сказал Морозов в ходе онлайн-дискуссии "Проблемы экономической политики во времена COVID-19".

"Когда ситуация улучшится, финансовые рынки стабилизируются и экономика начнет восстанавливаться, будет больше возможностей для смягчения политики", - высказал мнение глава департамента ЦБ.

Ранее в ходе торгов рубль отреагировал небольшим повышением на планы Минфина РФ суммарно увеличить продажи валюты в июне в рамках бюджетного правила из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В период с 5 июня по 7 июля объем продаж будет эквивалентен 203,7 млрд рублей, ежедневный объем составит 10,2 млрд рублей.

Регулярная продажа валюты была начата с 7 апреля, до 12 мая объем продаж был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, с 13 мая по 4 июня он составлял 193,1 млрд рублей, ежедневный - 11,4 млрд рублей.

Продажи валюты в рамках бюджетного правила в 2020 году проводятся при снижении цены на нефть марки Urals ниже $42,4 за баррель. Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в июне в размере 145,5 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая составило 58,2 млрд рублей.

Небольшую поддержку рублю в ходе торгов среды также оказали аукционы Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ. Ведомство размещало ОФЗ-ПД серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года, ОФЗ-ПД серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года и ОФЗ-ПД серии 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.

Всего было продано ОФЗ серии 26233 на общую сумму 15 млрд 200 млн рублей при спросе 17 млрд 607 млн рублей, то есть спрос лишь ненамного превысил предложение. Средневзвешенная цена составила 103,1287% от номинала, что соответствует доходности 5,87% годовых.

Кроме того, было продано ОФЗ серии 26232 на общую сумму 51 млрд 508 млн рублей при спросе 70 млрд 202 млн рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в 1,4 раза. Средневзвешенная цена составила 104,4896% от номинала, что соответствует доходности 5,32% годовых.

Также было продано ОФЗ серии 26229 на общую сумму 41 млрд 798 млн рублей при спросе 73 млрд 159 млн рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 1,8 раза. Средневзвешенная цена составила 109,9462% от номинала, что соответствует доходности 5,1% годовых.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду после публикации доклада министерства энергетики США о запасах.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 снизилась на 1,09% - до $39,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,9% - до $36,46 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 мая, сократились на 2,077 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Запасы бензина выросли на 2,796 млн баррелей, дистиллятов - на 9,935 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 1,739 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), опубликованным накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. баррелей. Запасы бензина и дистиллятов выросли. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.

Неясность со встречей министров ОПЕК и ОПЕК+

Помимо этого, на настроения инвесторов в среду оказывает информация Bloomberg, согласно которой перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на неделю раньше находится под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют дату возможной встречи министров обеих организаций. "Пока мне нечего сказать по этому (поводу)", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов, пройдет ли встреча на этой неделе или же на следующей. Комментируя возможность новых переговоров или телефонных звонков по этой теме, Песков сказал: "Нет, пока ничего не анонсируем на эту тему".

Источники в трех делегациях ранее сообщили "Интерфаксу", что встреча министров ОПЕК и ОПЕК+ может состояться 4-5 июня, а не 9-10 июня, как планировалось ранее.

Страны ОПЕК в мае исполнили сделку ОПЕК+ лишь на 75%, поскольку Ирак и Нигерия не полностью выполнили свои обязательства по снижению нефтедобычи, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Ранее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия и Россия достигли предварительной договоренности о продлении уровня сокращений мая-июня только на один месяц.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, попытка рубля продолжить волну укрепления, предпринятая утром в среду, не удалась, в результате чего к концу основной сессии на российском рынке сессии он ослабел к основным мировым валютам. "Поводом к продажам выступила коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent не смог закрепиться выше $40 за баррель на фоне проблем в рамках ОПЕК+ и возможности переноса саммита, на котором должно обсуждаться продление глубокого сокращения добычи. При этом валюты развивающихся стран в рамках сессии среды демонстрируют разнонаправленную динамику, что не дало рублю дополнительных стимулов для восходящей динамики, способных перевесить негатив с рынка энергоносителей", - подчеркивает Зварич.

"Отметим, что несмотря на сегодняшнюю коррекцию, в краткосрочной перспективе мы ожидаем попыток дальнейшего снижения пары "доллар-рубль", целью которого выступает отметка 67,5 руб./$1. В более долгосрочной перспективе, учитывая внешние риски, мы видим потенциал для восстановления доллара и возвращения его в диапазон 70-75 рублей за единицу американской валюты", - добавил аналитик.

"Рубль к середине сессии перешел к ослаблению вслед за падением цен на нефть. Пара "доллар-рубль", однако, находится ниже 69 руб./$1, пара "евро-рубль" - выше 77 руб./EUR1, в том числе ввиду силы европейской валюты на мировых биржах. Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии обновили пики с начала марта и поднялись до 2817 и 1300 пунктов соответственно, после чего потеряли часть позиций", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 июня на 64,18 копейки, до 68,3413 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,39 копейки, до 76,6243 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в среду на 28,16 копейки по отношению ко вторнику и составил 68,5363 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 27,97 копейки и составил 68,5326 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 994,155 млн, из которых $889,049 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 105,106 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 4,73 копейки, до 76,7482 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 2,1 копейки и составил 76,8038 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR593,776 млн, из которых EUR186,615 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR407,161 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Продажа валюты Банком России

ЦБ РФ 1 июня продал валюту на 11,2 млрд рублей, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 29 и 28 мая продавал валюту на 11,3 млрд рублей в день. 27 мая ЦБ РФ продал валюту на 11,4 млрд рублей, продажа валюты за первые два дня минувшей недели составила 22,8 млрд рублей. Таким образом, в целом на последней неделе мая ЦБ РФ продал валюту на 56,8 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на уровне вторника - 5,68% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 5,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 5,69% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 1 б.п. - до 5,64% и 5,63% годовых.