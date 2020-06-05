Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:52Заразились
на 04.06В России 441 108+8 831В мире 6 632 985+124 350

Заседание министерского комитета ОПЕК+ перенесли на 18 июня, министерская встреча под вопросом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Заседание технического комитета ОПЕК+ перенесено с 5 июня на 17 июня, а заседание министерского мониторингового комитата ОПЕК+ - с 8 на 18 июня, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Между тем, министры до сих пор не определили дату проведения министерских встреч ОПЕК и ОПЕК+. Изначально они планировались на 9-10 июня, ОПЕК предложила провести их 4-5 июня, чтобы иметь понимание, какие объемы и цены нефти предлагать на рынок в июле.

Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация, но если другие страны-участники соглашения не будут исполнять свои обязательства, сделка может развалиться, заявил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По его словам, сейчас ставится вопрос о том, чтобы все страны твердо исполняли свои обязательства, и если недовыполняют их, то компенсировали бы это в следующем месяце.

"Если одна страна начнет совершать махинации с квотами или не исполнять, затем станет другая, третья, и соглашение развалится", - сказал он. "Единственный путь - исполнять, альтернатива - возвращение к апрельской ситуации, нестабильности на рынке", - подчеркнул собеседник "Интерфакса".

Он не уточнил, о каких странах конкретно идет речь, но ранее другой источник сообщал "Интерфаксу", что из-за Ирака и Нигерии ОПЕК исполнил свои обязательства лишь на 75%.

нефть ОПЕК+

Новости по теме

Новости

БКС Глобал Маркетс подтвердил рекомендацию "покупать" по акциям Норникеля

Майские продажи стали рекордными для Wildberries

Майские продажи стали рекордными для Wildberries

Сбербанк начал переговоры о покупке крупной доли в Ozon

Сбербанк начал переговоры о покупке крупной доли в Ozon
Экономический кризис

ЕЦБ спрогнозировал сокращение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%

ЕЦБ спрогнозировал сокращение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%

Utair начала предлагать ваучеры за отмененные рейсы

Utair начала предлагать ваучеры за отмененные рейсы

Инвесторы вложили свыше $150 млрд в "коронабонды"

Инвесторы вложили свыше $150 млрд в "коронабонды"

Предприниматели рассказали о работе над планом по восстановлению экономики РФ

Предприниматели рассказали о работе над планом по восстановлению экономики РФ

РФ и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

РФ и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

В ЦБ РФ усомнились в эффективности снижения ставки в условиях карантина

В ЦБ РФ усомнились в эффективности снижения ставки в условиях карантина

Глава "ФосАгро" призвал не допустить банкротства подрядчиков

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');