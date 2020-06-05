Нефть Brent подорожала до $40,12 за баррель

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Нефть Brent дорожает в пятницу, WTI колеблется между ростом и снижением. Цены обоих сортов нефти завершают ростом шестую неделю подряд, на сигналах о готовности крупнейших нефтедобывающих стран продлить сокращение добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в пятницу составляет $40,12 за баррель, что на $0,13 (0,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,2 (0,5%), до $39,99 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,02 (0,05%) - до $37,39 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена этих контрактов увеличилась на $0,12 (0,3%), до $37,41 за баррель.

С начала этой недели цены как Brent, так и WTI, выросли на 6%.

В среду "Интерфакс" сообщил, что Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация. По словам источника в одной из делегаций, соглашение может развалиться, если другие страны-участники сделки не будут исполнять свои обязательства.

Другой источник сообщал ранее "Интерфаксу", что хуже всех исполняют сделку ОПЕК Ирак и Нигерия.

Тем временем, по данным Kpler, отслеживающей перемещение сырьевых грузов, страны ОПЕК+ сократили добычу нефти в мае примерно на 8,6 млн баррелей в сутки (б/с), выполнив, таким образом, условия апрельского соглашения на 89%. Для 100% выполнения сделки им необходимо уменьшить добычу еще на 1,1 млн б/с до конца июня.

По данным агентства Reuters, министерская встреча ОПЕК и ОПЕК+ пройдет в субботу, 6 июня.

"С учетом того, что предложение на нефтяном рынке по-прежнему превышает спрос, у стран ОПЕК+ остается мощный стимул для того, чтобы перестраховаться и избежать риска подрыва процесса ребалансировки рынка до момента восстановления спроса", - цитирует MarketWatch вице-президента Acadian Asset Management Майкла Поникевича.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что заседание технического комитета ОПЕК+ перенесено с 5 июня на 17 июня, а заседание министерского мониторингового комитата ОПЕК+ - с 8 на 18 июня.