Цены на нефть ускорили рост на сообщениях о скорой встрече министров ОПЕК+

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов в пятницу на сообщениях о том, что министры ОПЕК+ встретятся уже в эту субботу, чтобы обсудить продление текущего сокращения добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 по Москве в пятницу составила $41,97 за баррель, что на $1,98 (4,95%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $1,63 (4,36%) - до $39,04 за баррель.

Цены обоих сортов нефти завершают ростом шестую неделю подряд. Поддержку нефтяному рынку также оказали статданные по рынку труда США.

Число рабочих мест в экономике Штатов в мае увеличилось на 2,509 млн, свидетельствуют данные министерства труда. При этом безработица в стране упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали дальнейшее повышение безработицы - до 19,8%, а также сокращение количества рабочих мест на 8 млн, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали соответственно 19% и 7,25 млн.

Министерские встречи ОПЕК+

Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, пройдут в один день 6 июня, сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго РФ. По словам источника, близкого к ОПЕК, тот факт, что встреча назначена, означает, что страны, которые не выполняли сделку, пообещали компенсировать это, то есть еще сильнее сократить добычу в будущем.

Страны ОПЕК должны были в мае снизить добычу на 6,085 млн б/с с уровня 26,7 млн б/с. Ожидается, что ОПЕК+ продлит на июль уровень сокращения добычи, действующий в мае-июне, отмечает S&P Global Platts. Если решение не будет принято, страны смогут с 1 июля уменьшить сокращение добычи до 7,7 млн б/с с 9,7 млн б/с.

Однако на фоне неуверенности в темпах восстановления мировой экономики после пандемии страны ОПЕК+ заняли более осторожную позицию, которая предусматривает сохранение нынешнего уровня сокращений, сообщили источники агентства.

Тем временем нефтепроизводители Мексиканского залива готовятся к урагану "Кристобаль". Нефтяные компании, включая BP, Equinor и Murphy Oil, начали частично эвакуировать работников с месторождений. На шельфе США в Мексиканском заливе добывается около 2 млн б/с нефти, свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго страны (EIA).

Как отмечает аналитик "БКС Брокер" Игорь Галактионов, "под угрозой оказались около 45% всей нефтепереработки США и 15% добычи нефти".

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае упало на 338 - до минимума с апреля 1999 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В США количество установок в мае сократилось на 218 относительно предыдущего месяца - 348. Это рекордно низкий уровень