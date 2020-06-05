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Встречи стран ОПЕК+ пройдут 6 июня

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, пройдут в один день 6 июня, подтвердили в Минэнерго РФ.

"Да, мы подтверждаем (встречи ОПЕК и ОПЕК+ 6 июня - ИФ)", - сказал "Интерфаксу" представитель российского ведомства.

Встреча стран ОПЕК планируется на 15:00 по московскому времени, стран ОПЕК+ – на 17:00 по Москве, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Ранее сообщалось, что заседание технического комитета ОПЕК+ перенесено с 5 июня на 17 июня, а заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ – с 8 на 18 июня.

Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация, но если другие страны-участники соглашения не будут исполнять свои обязательства, сделка может развалиться, отмечал "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По его словам, сейчас ставится вопрос о том, чтобы все страны твердо исполняли свои обязательства, и если недовыполняют их, то компенсировали бы в следующем месяце.

"Если одна страна начнет совершать махинации с квотами или не исполнять, затем станет другая, третья, и соглашение развалится", - сказал он. "Единственный путь - исполнять, альтернатива - возвращение к апрельской ситуации, нестабильности на рынке", - подчеркнул собеседник "Интерфакса".

Он не уточнил, о каких странах конкретно идет речь, но ранее другой источник сообщал "Интерфаксу", что из-за Ирака и Нигерии ОПЕК исполнил свои обязательства лишь на 75%.

По словам источников Bloomberg, после почти недели споров лидеры ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия достигли предварительных договоренностей с Ираком о его приверженности сделке. Обе страны, по данным агентства, подталкивали Ирак к тому, чтобы тот сокращал добычу не меньше своей квоты и даже компенсировал несоблюдение обязательств за прошлые периоды.

ОПЕК ОПЕК+

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