Безработица в США в мае неожиданно упала

Средняя почасовая оплата труда снизилась по сравнению с апрелем на 29 центов - до $29,75.

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В США в мае безработица неожиданно упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле, число рабочих мест увеличилось на 2,509 млн, сообщило Министерство труда.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста безработицы до 19,8% и сокращения количества рабочих мест на 8 млн. Аналитики, опрошенные MarketWatch, ожидали соответственно 19% и 7,25 млн.

По пересмотренным данным, в апреле число рабочих мест в США упало на 20,687 млн, а не на 20,5 млн, как было объявлено ранее. Это был самый значительный спад за время ведения расчетов.

Аналогичный показатель за март также был пересмотрен в сторону ухудшения, в результате чего сокращение числа рабочих мест в марте-апреле оказалось в совокупности на 642 тыс. больше, чем сообщалось прежде, и составляло 22,1 млн.

В мае каждый из штатов в той или иной мере начал возобновлять функционирование предприятий после двух месяцев простоя, и несколько миллионов человек вернулись к работе, отмечают эксперты. Многие индикаторы, опубликованные в последние дни, указывают на начало восстановления, хоть и медленного, экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

Количество рабочих мест в частном секторе выросло в мае на 3,094 млн, в то время как в государственном - уменьшилось на 585 тыс. Промышленные предприятия увеличили число сотрудников на 225 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в США снизилась на 29 центов (на 1%) относительно предыдущего месяца - до $29,75. Это указывает на то, что рост найма затронул в основном работников с низкой зарплатой. По сравнению с маем 2019 года подъем показателя составил 6,7%.

Средняя продолжительность рабочей недели увеличилась в мае до 34,7 часа с 34,2 часа месяцем ранее.

Доля участия населения трудоспособного возраста в рабочей силе повысилась до 60,8% с 60,2% в апреле, что было самым низким показателем с января 1973 года.

Уровень безработицы с учетом американцев, выбравших частичную занятость исключительно по причинам экономического характера (индикатор U6), в минувшем месяце снизился до 21,2% по сравнению с 22,8% в апреле. При этом в конце 2019 года данный показатель опускался до рекордного минимума в 6,7%.