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Министры ОПЕК+ ратифицируют продление на июль сокращения добычи нефти без учета Мексики

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ ратифицируют продление на июль сокращения добычи нефти на 9,6 млн б/с без учета Мексики, сообщает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Первоначальная сделка предполагала сокращение добычи нефти на 9,7 млн б/с в мае-июне, после июня до конца 2020 года - 7,7 млн б/с, далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с.

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Мексика согласилась сократить добычу нефти в мае-июне только на 100 тыс. б/с. При этом делегаты отмечают, что страна сократила добычу больше, чем предполагалось, и ее чистый экспорт нефти значительно снизился. Страны ОПЕК+ больше не видят проблемы в том, чтобы продолжить балансировку рынка без участия Мексики.

Ранее в субботу сообщалось, что страны ОПЕК по итогам заседания договорилась о продлении текущих квот на июль.

нефть ОПЕК ОПЕК+

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