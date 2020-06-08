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Саудовский министр энергетики заявил, что ОПЕК+ не потерпит неисполнения сделки

Нарушители квот смогут компенсировать нарушения вплоть до сентября

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ не будут терпеть неисполнения сделки ее участниками, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

ЭкономикаСуществование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. ОбобщениеСуществование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. ОбобщениеЧитать подробнее

Его спросили, намерены ли другие страны компенсировать объемы снижения добычи вместо тех, кто не исполняет сделку, чтобы поддерживать уровень исполнения в объёме 9,7 млн б/с.

По его словам, страны, которые не исполняют сделку, подтвердили, что компенсируют их и могут восполнить объёмы в любое время - в июле, августе или сентябре. Принц добавил, что это значит, что реальный уровень сокращения в августе-сентябре будет выше, чем в июле.

Министр энергетики России Александр Новак отметил, что в мае уровень исполнения сделки был достаточно высок, с рынка было убрано 9 млн баррелей в сутки (сделка считается от октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлена отдельная база - ИФ). 6 июня министр говорил, что в июне Россия выйдет на стопроцентное исполнение сделки .

ОПЕК Саудовская Аравия Абдулазиз бен Сальман Александр Новак

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