Саудовский министр энергетики заявил, что ОПЕК+ не потерпит неисполнения сделки

Нарушители квот смогут компенсировать нарушения вплоть до сентября

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ не будут терпеть неисполнения сделки ее участниками, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Его спросили, намерены ли другие страны компенсировать объемы снижения добычи вместо тех, кто не исполняет сделку, чтобы поддерживать уровень исполнения в объёме 9,7 млн б/с.

По его словам, страны, которые не исполняют сделку, подтвердили, что компенсируют их и могут восполнить объёмы в любое время - в июле, августе или сентябре. Принц добавил, что это значит, что реальный уровень сокращения в августе-сентябре будет выше, чем в июле.

Министр энергетики России Александр Новак отметил, что в мае уровень исполнения сделки был достаточно высок, с рынка было убрано 9 млн баррелей в сутки (сделка считается от октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлена отдельная база - ИФ). 6 июня министр говорил, что в июне Россия выйдет на стопроцентное исполнение сделки .