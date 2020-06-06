Сокращать добычу на 9,7 млн б/с в июле будут все страны ОПЕК+, включая Мексику

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в июле продолжат сокращать добычу нефти на 9,7 млн б/с, в том числе Мексика, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Он уточнил, что вместо планировавшегося ранее ослабления ограничения до 7,7 млн б/с договорились об ограничении на 9,7 млн б/с.

"Думаю, что это правильное решение. Рассматривались разные варианты предварительные и более длительные сроки, но мы договорились, что мы будем мониторить ситуацию на рынке ежемесячно", - сказал министр.

Он подчеркнул, что самое главное по итогам сегодняшнего заседания - это то, что все подтвердили свои обязательства по 100%-му исполнению сделки. "Эта приверженность имеет огромное значение - эффект от реализации совместных действий для рынка будет положительным", - добавил он.

Новак также сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил порядка 90%.

"Точные данные по странам будут чуть позже. Россия в свою очередь исполнила на 96%", - сказал Новак по итогам заседания ОПЕК+.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК + договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля.