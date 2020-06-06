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Что произошло за день: суббота, 6 июня

Продление сделки ОПЕК+, база генетических данных и подозрения в адрес "Ленфильма"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Страны ОПЕК + договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля. Члены организации компенсируют недостаточное майское сокращение добычи нефти в течение следующих трех месяцев. Также стало известно, что страны ОПЕК договорились о продлении текущей сделки еще на один месяц.

- В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом. Темп прироста снизился до 1,97%, коэффициент распространения COVID-19 - до 0,97, в Москве - до 0,81. Между тем Минздрав зарегистрировал новый российский препарат от коронавируса.

- Путин поручил создать базу генетических данных в России. Ответственными за исполнение этого поручения будут Михаил Мишустин и директор "Курчатовского института" Александр Благов. Также поручено определить перечень основных знаний в области геномного редактирования и разработать учебные курсы по генетике для школ.

- Федор Бондарчук опроверг слухи о проверке "Ленфильма" в связи с хищением средств. Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о проверке, касающейся хищения 2 млрд рублей. Режиссер заявил, что киностудия "Ленфильм" "прошла 100 проверок и две Счётные палаты".

- Топ новых слов 2020 года по версии "Яндекса" возглавили "ауф" и "локдаун". Также в тройку самых популярных в этом году, по данным поисковика, вошло слово "падра".

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