Brent подорожала до $43,2 за баррель

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник после того, как в субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля.

Недостаточное сокращение добычи в мае должно быть компенсировано в течение следующих трех месяцев, говорится в коммюнике по итогам заседания.

К 8:20 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,90 (2,13%) к уровню закрытии пятницы и торговались у $43,2 за баррель. В пятницу Brent подорожалf на $2,31 (5,8%). За прошедшую неделю контракты прибавили в цене 11,8%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Июльские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,53 (1,34%) - до $40,08 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,14 (5,7%), за предыдущую неделю - на 11,4%.

В апреле страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с в мае-июне (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

В Ираке добыча в мае составляла 4,213 млн б/с, при том что по условиям соглашения ОПЕК+, она должна была сократиться до 3,592 млн б/с, отмечает S&P Global Platts. Иракский экспорт нефти в мае составил 3,633 млн б/с, свидетельствуют данные иракской компании по экспорту нефти Somo.

"Давление России и Саудовской Аравии заставило Ирак согласиться не только быстро выполнить цели по сокращению добычи, но и компенсировать недостаточное сокращение в прошлом месяце. Это крайне позитивно влияет на настроения, поскольку ожидается, что ужесточение мер ускорит восстановление баланса предложения и спроса", - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

По его словам, "признание необходимости продления масштабного сокращения добычи на месяц или даже больше свидетельствует о том, что несмотря на недавний подъем нефтяных цен, крупные производители все еще обеспокоены неустойчивым состоянием нефтяного рынка".

Саудовская Аравия в июле повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Наиболее существенно - на $5,6-7,3 за баррель - поднимутся цены для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco.

В целом, с учетом июльского повышения, будет практически полностью нивелировано снижение цен, произведенное саудовской нефтекомпанией в течение одного месяца ценовой войны с Россией.