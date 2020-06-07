Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение

Флажок с логотипом ОПЕК Фото: Reuters

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Страны-производители нефти, входящие в альянс ОПЕК+, в погоне за высокими ценами продлят самый высокий уровень своих ограничений по добыче еще на один месяц, строго обозначив необходимость тем участникам сделки, которые недовыполнили ее, пересдать свой экзамен на лояльность соглашению и не назначить для нее "выпускной".

Бег на месте общепримиряющий

Сделка по снижению нефтедобычи странами ОПЕК+ предполагает, что в мае-июне сокращения составят 9,7 млн б/с (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июня предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

На 9-10 июня был назначен возможный пересмотр условий в зависимости от ситуации на рынке. Накануне источник, знакомый с ситуацией, сказал "Интерфаксу", что обсуждается возможность того, чтобы еще на 1-2 месяца оставить более высокий уровень ограничений, не ослабляя их.

Саудовская Аравия попросила провести встречу пораньше, чтобы ее госкомпания Saudi Aramco и другие страны Персидского залива могли озвучить свои цены продажи нефти на июль уже с пониманием того, какие объемы нефти будут на рынке в июле.

Хрупкое равновесие

Накануне заседания министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что рынок постепенно начинает балансироваться, и уже в июле в зависимости от того, на сколько будут продлены ограничения, дефицит нефти может составить 3-5 млн б/с.

Сегодня Новак заявил, что рынок еще хрупкий, существуют большие неопределенности по восстановлению спроса, по темпам его восстановления по мере увеличения перевозок, автомобильных, авиационных, экономической активности, поэтому, чтобы нивелировать эти риски, правильнее "сгладить" этот период на один месяц - период, когда страны должны были бы дать на рынок дополнительно 2 млн б/с.

"Кроме того, важно понимать, что за этот период март-апрель-май, поскольку был профицит на рынке, за все это время идет увеличение остатков, увеличение объемов хранящейся нефти в запасах. Это огромные цифры, когда 25 млн б/с увеличивались запасы, представляете, какие там объемы. Может быть это увеличение за несколько месяцев составило около 1 млрд баррелей. Поэтому нам конечно придется иметь определенный дефицит (производства - ИФ) на рынке, нам придется выйти на дефицит, чтобы за счет дефицита этот 1 млрд б был снят с текущих остатков", - объяснил Новак.

Исполняй или проиграешь

Однако интригой заседания стал не этот дополнительный месяц, который может помочь убрать на 15 млн баррелей коммерческих запасов больше, чем изначально планировалось. В этот раз было поставлено жесткое условие по "добровольным сокращениям".

Все предыдущие годы некоторые страны, в частности, Ирак, не исполняли условия соглашения, каждый месяц обещая, как заклинание "Мы будем исполнять" или "мы исполняем".

В этот раз ставки слишком высоки - при низком спросе и низкой цене каждый борется за свой кусок пирога, и несправедливое отношение ко всем участникам этой игры особенно выделяется.

Поэтому было поставлено жесткое условие - компенсировать "недосдачу" позже в дополнение к 100-процентному исполнению сделки. Иначе - соглашение разваливается.

Как пояснял "Интерфаксу" до заседания источник, близкий к ОПЕК, "если одна страна начнет совершать махинации с квотами или не исполнять, затем станет другая, третья, и соглашение развалится", - сказал он. "Единственный путь - исполнять, альтернатива - возвращение к апрельской ситуации, нестабильности на рынке", - подчеркнул собеседник "Интерфакса".

В апреле перестали действовать ограничения в рамках предыдущей сделки и Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ резко нарастили добычу, обрушив цены.

В результате страны-"двоечники" дали письменные обязательства исполнять сделку и компенсировать объемы сокращения в будущем.

Согласно итоговому коммюнике, страны ОПЕК+ подтвердили действующее соглашение, подписались под концепцией компенсаций теми странами, которые не исполняют сделку на 100% в мае и июне, в течение июля-сентября.

Признали, что продолжение действующего соглашения обуславливается исполнением пунктов, указанных выше.

Чтобы соблюдать справедливое, своевременное и справедливое исполнение вышесказанного Министерский комитет (JMMC) попросили следить за рыночными условиями на рынке. Для этого JMMC будет собираться ежемесячно до декабря 2020 года. Следующий назначен на 18 июня. Заседание министров стран ОПЕК+ назначено на 1 декабря.

"Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились текущие квоты по сокращению суточной нефтедобычи на 9,7 млн б/с еще на один месяц, т.е. до конца июля. Страны, не выполнившие свои обязательства за май-июнь по сделке ОПЕК+, согласились компенсировать добычу за счет показателей июля, августа и сентября", - сказала "Интерфаксу-Азербайджан" советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

По ее словам, в июле суточная добыча нефти странами ОПЕК сократится на 6,084 млн б/с, не-ОПЕК - на 3,616 млн б/с. Она напомнила, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Оман в июне дополнительно сверх квот сократят добычу на 1,2 млн б/с.

В ходе заседания министры ОПЕК+ отметили дополнительные корректировки со стороны Саудовской Аравии (1 млн б/с); ОАЭ (100 тыс. б/с); Кувейт (80 тыс. б/с) и Оман (10-15 тыс. б/с) в июне; объявления о добровольных корректировках из нескольких стран, таких как Норвегия и Канада; а также различные заявления нефтяной компании о пересмотре планов снижения добычи и прекращении поставок.

Среди бегущих первых нет и отстающих

Как сообщил господин Новак, страны ОПЕК+ в мае, предварительно, исполнили сделку на 90%. Точные цифры будут в середине июня. Таким образом, идет речь о том, что "двоечникам" нужно будет в последующие месяцы на 1 млн б/с снизить добычу в дополнение к уже установленным квотам.

Россия будет выходить в июне на полное исполнение сделки ОПЕК+, в мае исполнение составило около 96%. "Мы выходим на 100%-й уровень, у нас ситуация достаточно волатильна в начале месяца, в конце месяца. Нам важно, чтобы в среднем по месяцу было 100%. В июне мы будем выходить на 100%-е исполнение сделки", - сказал он.

Министр также отметил, что добыча нефти вместе с конденсатом в России в 2020 году ожидается на уровне 510-520 млн тонн, и прогноз не будет меняться.

По словам министра, решение о продлении сделки ОПЕК+ еще на месяц - это консолидированное решение российских нефтекомпаний. "Это консолидированное решение после всех консультаций с компаниями, с правительством", - сказал Новак.

"Любое сокращение - это временное явление, поэтому здесь важно понимать, что как только рынок будет стабилизироваться, конечно, компании заинтересованы будут, чтобы эти сокращения уменьшались. В этом и экономика заинтересована безусловно, не только компании. Потому что важно восстанавливать заказы, нефтесервисные услуги, здесь целый комплекс", - пояснил министр.

"Сокращение - это вынужденная мера в результате того, что в мире сократился спрос. В любом случае пришлось бы сокращать объемы добычи, вне зависимости от того, была бы сделка или нет. Это процесс управляемый и, слава Богу, что мы все договорились, теперь понятно всем, как они могут выстроить свои планы компании и равномерно, сокращать все одинаково, а не так, чтобы каждый по-своему крутился в этой рыночной ситуации", - резюмировал он.

"Рынок хотя и восстанавливается, но достаточно хрупкий, много неопределенностей, поэтому сегодня было принято решение о том, чтобы те параметры, которые были на май-июнь месяц по сокращению около 10 млн б/с, а точнее 9,7 млн б, продлить еще на один месяц, на июль этого года для того, чтобы усилить влияние сделки, чтобы рынок балансировался, чтобы снизить риски, неопределённости, которые мы ещё видим", - отметил Новак.

По словам российского министра, параметры сделки не поменялись. "Единственное, что мы продлеваем, только вместо июля, где было 7,7 млн б, будет 9,7 млн б. Вместе с Мексикой", - пояснил Новак.

"Думаю, что это правильное решение. Рассматривались разные варианты предварительные и более длительные сроки, но мы договорились, что мы будем мониторить ситуацию на рынке ежемесячно", - сказал министр.

"Важно, что все сегодня подтвердили свои обязательства по 100%-му исполнению сделки. Эта приверженность имеет огромное значение - эффект от реализации совместных действий для рынка будет положительным", - добавил он.

Министр отметил, что существуют большие неопределенности по восстановлению спроса, по темпам его восстановления по мере увеличения перевозок, автомобильных, авиационных, экономической активности, поэтому, чтобы нивелировать эти риски, правильнее "сгладить" этот период на один месяц - период, когда страны должны были бы дать на рынок дополнительно 2 млн б/с.

"Кроме того, важно понимать, что за этот период март-апрель-май, поскольку был профицит на рынке, за все это время идет увеличение остатков, увеличение объемов хранящейся нефти в запасах. Это огромные цифры, когда 25 млн б/с увеличивались запасы, представляете, какие там объемы. Может быть это увеличение за несколько месяцев составило около 1 млрд баррелей. Поэтому нам конечно придется иметь определенный дефицит (производства - ИФ) на рынке, нам придется выйти на дефицит, чтобы за счет дефицита этот 1 млрд б был снят с текущих остатков", - объяснил Новак.