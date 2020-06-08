Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:36Заразились
на 08.06В России 476 658+8 985В мире 7 009 065+117 852

Топ-менеджеров торгующихся на гонконгской бирже компаний освободили от карантина

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Администрация Гонконга отменила требование о двухнедельном карантине для приезжающих в город топ-менеджеров крупнейших компаний, акции которых торгуются на Гонконгской фондовой бирже. Об этом объявил министр финансовых услуг Гонконга Кристофер Хуэй.

Экономический кризис

"Мы стремимся сбалансировать интересы защиты здоровья населения и необходимость способствовать экономическому развитию Гонконга", - объяснил он.

Послабление затронет 480 компаний, на которые приходится 95% совокупной капитализации Гонконгской биржи. В месяц они смогут направлять в Гонконг двух топ-менеджеров для заключения сделок и участия в совещаниях без необходимости прохождения карантина. В перечне банк HSBC Holdings, а также китайские интернет гиганты Tencent Holdings Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd.

Все остальные, кто приезжает в Гонконг, обязаны выдерживтаь по приезде двухнедельный карантин. В прошлом месяце власти предоставили исключения местным аудиторам, которым необходимо посещать китайские компании, а также директорам компаний, приезжающим в Гонконг на слушания по IPO, пишет Financial Times.

Хроника коронавируса. Июнь.

14
В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек4 июня. Парижская галерея Rivoli готовится возобновить работу после вызванного пандемией перерыва. К мероприятию были созданы шляпы для социального дистанцирования, изготовленные из папье-маше и вдохновленные головными уборами династии Сун.4 июня. Крупнейшие казино Лас-Вегаса, которые были закрыты еще в марте, возобновили работу.3 июня. Дизайнер Ники Марквардт из Мюнхена создала шляпу диаметром 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции.3 июня. В Берлине готовится к открытию драматический театр.2 июня. В Ираке открыли новое кладбище Вади-эль-Салам для захоронения умерших от COVID-19 недалеко от города Эн-Наджаф. На фото: боец из состава Сил народной мобилизации, вызвавшийся работать на кладбище, сжигает одежду после церемонии погребения.2 июня. В столице Бразилии артисты вышли, чтобы почтить память жертв COVID-19. Число случаев заражения в стране превысило 526 тысяч.2 июня. В Абу-Даби на неделю ограничили въезд и выезд с территории эмирата в связи с карантинными мерами.1 июня. В городском парке Стамбула на газонах нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования. 1 июня. Папа римский Франциск впервые за три месяца обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.1 июня. В баре испанской Памплоны роботы-официанты доставляют еду и напитки гостям, а также забирают грязную посуду.1 июня. В Амстердаме с 1 июня введено обязательное ношение масок в общественном транспорте.1 июня. В Москве в начале лета возобновляют работу торговые центры, гипермаркеты, стрит-ритейл, автосалоны и предприятия бытовых услуг.1 июня. В Бангкоке открылись кинотеатры с ограничением числа посетителей в зависимости от площади залов.
В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек
Гонконг Гонконгская фондовая биржа HSBC Tencent Alibaba коронавирус

Новости по теме

Новости

Рубль существенно подорожал к доллару и евро благодаря продлению сделки ОПЕК+

Экономический кризис

Промпроизводство в Германии в апреле упало на рекордные 17,9%

Больше 15% российских компаний могут отказаться от офиса после пандемии

Больше 15% российских компаний могут отказаться от офиса после пандемии

Brent подорожала до $43,2 за баррель

"Ъ" сообщил об уходе нынешнего главы "РусГидро" с поста в сентябре

"Ъ" сообщил об уходе нынешнего главы "РусГидро" с поста в сентябре

Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение

Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение

Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение возобновляет добычу

Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение возобновляет добычу

Россия в июне намерена выйти на 100%-е исполнение сделки ОПЕК+

Сокращать добычу на 9,7 млн б/с в июле будут все страны ОПЕК+, включая Мексику

Страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля

Страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');