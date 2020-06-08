Топ-менеджеров торгующихся на гонконгской бирже компаний освободили от карантина

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Администрация Гонконга отменила требование о двухнедельном карантине для приезжающих в город топ-менеджеров крупнейших компаний, акции которых торгуются на Гонконгской фондовой бирже. Об этом объявил министр финансовых услуг Гонконга Кристофер Хуэй.

"Мы стремимся сбалансировать интересы защиты здоровья населения и необходимость способствовать экономическому развитию Гонконга", - объяснил он.

Послабление затронет 480 компаний, на которые приходится 95% совокупной капитализации Гонконгской биржи. В месяц они смогут направлять в Гонконг двух топ-менеджеров для заключения сделок и участия в совещаниях без необходимости прохождения карантина. В перечне банк HSBC Holdings, а также китайские интернет гиганты Tencent Holdings Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd.

Все остальные, кто приезжает в Гонконг, обязаны выдерживтаь по приезде двухнедельный карантин. В прошлом месяце власти предоставили исключения местным аудиторам, которым необходимо посещать китайские компании, а также директорам компаний, приезжающим в Гонконг на слушания по IPO, пишет Financial Times.