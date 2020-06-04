Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:16Заразились
на 04.06В России 441 108+8 831В мире 6 508 635+130 397

Гонконгские депутаты разлили в парламенте вонючую жидкость в память о Тяньаньмэнь

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В парламенте Гонконга депутаты от оппозиции устроили акцию протеста в зале заседаний в память о событиях 1989 года на пекинской площади Тяньаньмэнь. Эдди Чу Хои-Дик и Рэймонд Чань Чи-Чуэнь вскочили с мест и один из них вылил плохо пахнущую жидкость из бутылки, сообщает South China Morning Post.

Протесты в Гонконге

Охрана принудительно вывела их из зала. На улице Чань Чи-Чуэнь сказал журналистам, что разлил биоудобрение и что от "кровожадного государства всегда несет смрадом". Целью акции было напомнить миру, что нельзя простить Компартию Китая за убийства собственных граждан 31 год назад, добавил он.

Демарш оппозиции прервал обсуждение законопроекта о запрете глумления над гимном КНР. Голосование по нему запланировано на вечер 4 июня. Документ предусматривает за оскорбление гимна до трех лет лишения свободы или штраф, эквивалентный $6 450.

Ранее администрация Гонконга из соображений эпидемиологической безопасности запретила уличные мероприятия в память о событиях на площади Тяньаньмэнь. Их запретили впервые в истории: до сих пор мемориальная церемония проходила ежегодно 4 июня в Виктория-парке с участием десятков тысяч человек.

Организаторы церемонии заявили, что все равно пойдут в парк небольшими группами и с соблюдением социального дистанцирования, сообщает BBC News. Как пишет South China Morning Post, очевидцы говорят, что в парке стало больше ограждений. В город стянуты дополнительные силы полиции: более 3000 сотрудников спецназа дежурят, чтобы предотвратить скопления граждан из соображений эпидемиологической безопасности.

Гонконг Китай Пекин Тяньаньмэнь коронавирус

Новости по теме

Новости

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Волна беспорядков в США

Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими на фоне беспорядков в США

Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими на фоне беспорядков в США
Пандемия коронавируса

Погибший от действий полиции афроамериканец Флойд был заражен COVID-19

Погибший от действий полиции афроамериканец Флойд был заражен COVID-19

Что случилось этой ночью: четверг, 4 июня

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink
Волна беспорядков в США

Еще троим полицейским предъявлены обвинения по делу об убийстве Флойда

Еще троим полицейским предъявлены обвинения по делу об убийстве Флойда
Волна беспорядков в США

Посольство США в Афинах забросали камнями и "коктейлями Молотова"

Посольство США в Афинах забросали камнями и "коктейлями Молотова"

Бойцы ПНС Ливии отбили у сил Хафтара аэропорт Триполи

Россия поставила Сирии новую партию истребителей МиГ-29

Россия поставила Сирии новую партию истребителей МиГ-29

В программу Каннского кинофестиваля вошли более 50 картин

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');