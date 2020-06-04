Гонконгские депутаты разлили в парламенте вонючую жидкость в память о Тяньаньмэнь

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В парламенте Гонконга депутаты от оппозиции устроили акцию протеста в зале заседаний в память о событиях 1989 года на пекинской площади Тяньаньмэнь. Эдди Чу Хои-Дик и Рэймонд Чань Чи-Чуэнь вскочили с мест и один из них вылил плохо пахнущую жидкость из бутылки, сообщает South China Morning Post.

Охрана принудительно вывела их из зала. На улице Чань Чи-Чуэнь сказал журналистам, что разлил биоудобрение и что от "кровожадного государства всегда несет смрадом". Целью акции было напомнить миру, что нельзя простить Компартию Китая за убийства собственных граждан 31 год назад, добавил он.

Демарш оппозиции прервал обсуждение законопроекта о запрете глумления над гимном КНР. Голосование по нему запланировано на вечер 4 июня. Документ предусматривает за оскорбление гимна до трех лет лишения свободы или штраф, эквивалентный $6 450.

Ранее администрация Гонконга из соображений эпидемиологической безопасности запретила уличные мероприятия в память о событиях на площади Тяньаньмэнь. Их запретили впервые в истории: до сих пор мемориальная церемония проходила ежегодно 4 июня в Виктория-парке с участием десятков тысяч человек.

Организаторы церемонии заявили, что все равно пойдут в парк небольшими группами и с соблюдением социального дистанцирования, сообщает BBC News. Как пишет South China Morning Post, очевидцы говорят, что в парке стало больше ограждений. В город стянуты дополнительные силы полиции: более 3000 сотрудников спецназа дежурят, чтобы предотвратить скопления граждан из соображений эпидемиологической безопасности.