Банк HSBC поддержал Китай в принятии нового закона о нацбезопасности в Гонконге

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Топ-менеджер британского HSBC Holdings Plc подписал петицию в поддержку действий Китая по созданию нового закона о национальной безопасности для Гонконга, показав, таким образом, что банк на стороне Пекина в борьбе за будущее специального административного района.

Бизнес HSBC в значительной мере ориентирован на Азию и, в частности, на Гонконг, в связи с чем, многие ждали, что банк публично выскажет свою позицию по этому вопросу, пишет The Wall Street Journal.

Великобритания, а также США и другие западные страны выступают резко против принятия Китаем нового закона для Гонконга. Британские власти считают, что это нарушает условия соглашения между Китаем и Великобританией от 1997 года, по которому контроль над Гонконгом был передан Китаю с сохранением широкой автономии города до 2047 года.

В одном из постов HSBC в китайской социальной сети появилась информация о подписании Питером Воном, главой бизнеса банка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, петиции в поддержку закона. В посте говорится, что HSBC "уважает и поддерживает любые законы, которые могут стабилизировать социальный порядок в Гонконге и оживить экономическое развитие".

"Мы уважаем и поддерживаем законы, которые позволят Гонконгу восстановить экономику при сохранении принципа "одна страна две системы", - сообщила газете представитель HSBC в Лондоне, комментируя решение Вона.

В интервью китайскому агентству "Синьхуа", опубликованному 3 июня, Вон заявил, что новый закон о национальной безопасности принесет стабильность в Гонконг.

"С поддержкой со стороны быстро развивающегося материкового Китая экономика Гонконга выйдет из-за облаков и вернется на путь развития", - сказал Вон.

Председатель специальной группы британского парламента по Гонконгу Алистер Кармайкл заявил в обращении к главному исполнительному директору HSBC Ноэлю Куинну, что поддержка банком Китая "вызывает тревогу".

"Вы не удивитесь, узнав, что Палата общин крайне обеспокоена решением топ-менеджера банка занять позицию, которая может привести к дестабилизации деловой среды", - цитирует агентство Bloomberg письмо Кармайкла.

HSBC ведет деятельность в Гонконге с момента его создания в 1865 году британскими банкирами с целью финансирования торговли между Азией и Западом.

В последние несколько десятилетий банк активно развивал сотрудничество с Китаем, открывая в стране розничные отделения. Он также запустил СП с местной компанией в сфере операций с ценными бумагами, как только Пекин начал открывать свой финансовый сектор для иностранных инвесторов.

Развитие бизнеса HSBC в других регионах, включая США, было менее успешным, и в феврале 2020 года банк объявил о сокращении 35 тыс. рабочих мест в США и Европе с намерением сфокусироваться именно на Азии.

Банк старался оставаться вне политики в Гонконге, и в прошлом году, когда город был охвачен массовыми протестами, призывал к мирному решению противоречий и соблюдению верховенства закона. Однако, когда HSBC в конце прошлого года закрыл банковский счет, использовавшийся для финансирования протестной активности, протестующие начали громить его отделения и залили красной краской пару бронзовых львов, находящихся на входе в гонконгскую штаб-квартиру банка.

На долю Гонконга, пришлось 90% доналоговой прибыли HSBC в 2019 году. При этом, банк зарегистрирован в Великобритании, сохраняет штаб-квартиру в Лондоне, и его деятельность регулируется Банком Англии.

Другой британский банк, ориентированный на азиатский рынок, - Standard Chartered Plc - также выступил с поддержкой китайского закона.

"Мы уверены, что закон о национальной безопасности поможет поддержать экономическую и социальную стабильность в Гонконге", - заявил представитель банка.