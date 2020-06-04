Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 04.06В России 441 108+8 831В мире 6 508 635+130 397

Банк HSBC поддержал Китай в принятии нового закона о нацбезопасности в Гонконге

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Топ-менеджер британского HSBC Holdings Plc подписал петицию в поддержку действий Китая по созданию нового закона о национальной безопасности для Гонконга, показав, таким образом, что банк на стороне Пекина в борьбе за будущее специального административного района.

Бизнес HSBC в значительной мере ориентирован на Азию и, в частности, на Гонконг, в связи с чем, многие ждали, что банк публично выскажет свою позицию по этому вопросу, пишет The Wall Street Journal.

Великобритания, а также США и другие западные страны выступают резко против принятия Китаем нового закона для Гонконга. Британские власти считают, что это нарушает условия соглашения между Китаем и Великобританией от 1997 года, по которому контроль над Гонконгом был передан Китаю с сохранением широкой автономии города до 2047 года.

В одном из постов HSBC в китайской социальной сети появилась информация о подписании Питером Воном, главой бизнеса банка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, петиции в поддержку закона. В посте говорится, что HSBC "уважает и поддерживает любые законы, которые могут стабилизировать социальный порядок в Гонконге и оживить экономическое развитие".

"Мы уважаем и поддерживаем законы, которые позволят Гонконгу восстановить экономику при сохранении принципа "одна страна две системы", - сообщила газете представитель HSBC в Лондоне, комментируя решение Вона.

В интервью китайскому агентству "Синьхуа", опубликованному 3 июня, Вон заявил, что новый закон о национальной безопасности принесет стабильность в Гонконг.

"С поддержкой со стороны быстро развивающегося материкового Китая экономика Гонконга выйдет из-за облаков и вернется на путь развития", - сказал Вон.

Председатель специальной группы британского парламента по Гонконгу Алистер Кармайкл заявил в обращении к главному исполнительному директору HSBC Ноэлю Куинну, что поддержка банком Китая "вызывает тревогу".

"Вы не удивитесь, узнав, что Палата общин крайне обеспокоена решением топ-менеджера банка занять позицию, которая может привести к дестабилизации деловой среды", - цитирует агентство Bloomberg письмо Кармайкла.

HSBC ведет деятельность в Гонконге с момента его создания в 1865 году британскими банкирами с целью финансирования торговли между Азией и Западом.

В последние несколько десятилетий банк активно развивал сотрудничество с Китаем, открывая в стране розничные отделения. Он также запустил СП с местной компанией в сфере операций с ценными бумагами, как только Пекин начал открывать свой финансовый сектор для иностранных инвесторов.

Развитие бизнеса HSBC в других регионах, включая США, было менее успешным, и в феврале 2020 года банк объявил о сокращении 35 тыс. рабочих мест в США и Европе с намерением сфокусироваться именно на Азии.

Банк старался оставаться вне политики в Гонконге, и в прошлом году, когда город был охвачен массовыми протестами, призывал к мирному решению противоречий и соблюдению верховенства закона. Однако, когда HSBC в конце прошлого года закрыл банковский счет, использовавшийся для финансирования протестной активности, протестующие начали громить его отделения и залили красной краской пару бронзовых львов, находящихся на входе в гонконгскую штаб-квартиру банка.

На долю Гонконга, пришлось 90% доналоговой прибыли HSBC в 2019 году. При этом, банк зарегистрирован в Великобритании, сохраняет штаб-квартиру в Лондоне, и его деятельность регулируется Банком Англии.

Другой британский банк, ориентированный на азиатский рынок, - Standard Chartered Plc - также выступил с поддержкой китайского закона.

"Мы уверены, что закон о национальной безопасности поможет поддержать экономическую и социальную стабильность в Гонконге", - заявил представитель банка.

HSBC Китай Гонконг

Новости по теме

Новости

Установлен подозреваемый в резонансном похищении трехлетней британки из отеля в Португалии

Политолог Платошкин стал фигурантом дела о вовлечении в массовые беспорядки

Политолог Платошкин стал фигурантом дела о вовлечении в массовые беспорядки
Экономический кризис

ЕЦБ спрогнозировал сокращение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%

ЕЦБ спрогнозировал сокращение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Волна беспорядков в США

Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими на фоне беспорядков в США

Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими на фоне беспорядков в США
Пандемия коронавируса

Погибший от действий полиции афроамериканец Флойд был заражен COVID-19

Погибший от действий полиции афроамериканец Флойд был заражен COVID-19

Что случилось этой ночью: четверг, 4 июня

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink
Волна беспорядков в США

Еще троим полицейским предъявлены обвинения по делу об убийстве Флойда

Еще троим полицейским предъявлены обвинения по делу об убийстве Флойда
Волна беспорядков в США

Посольство США в Афинах забросали камнями и "коктейлями Молотова"

Посольство США в Афинах забросали камнями и "коктейлями Молотова"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');