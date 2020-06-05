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Маск призвал "разделить" Amazon из-за отказа ритейлера продавать книгу о COVID-19

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава американских Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск призвал "разделить" Amazon.com Inc., после того как крупнейший в мире онлайн-ритейлер отказался размещать на своей платформе книгу Алекса Беренсона о коронавирусе.

"Пора разделить Amazon. Монополии - это плохо!" - написал Маск в твиттере в ответ на публикацию Беренсона. Он также обратился к главе Amazon.com Джеффу Безосу, назвав действия компании "безумием".

В пресс-службе ритейлера заявили, что книга была удалена по ошибке, пишет Dow Jones. В компании не стали комментировать заявление Маска. Позже Беренсон написал в твиттере, что его книга вновь была размещена на Amazon.com.

Противостояние Маска и Безоса

Илон Маск не впервые вступает в конфликт с основателем Amazon.com. Глава SpaceX, которая на прошлой неделе провела первый коммерческий запуск пилотируемого корабля в космос, ранее критиковал проект Безоса Blue Origin.

Основатель Amazon.com, в свою очередь, в прошлом году скептически высказался о давней идее Маска совершить полет на Марс, заявив, что сначала нужно попробовать год пожить "на вершине Эвереста и посмотреть, понравится ли тебе, поскольку это рай по сравнению с Марсом".

Последним поводом для соперничества между Маском и Безосом стала возможная покупка Amazon.com разработчика технологий беспилотного вождения Zoox Inc. Ранее онлайн-ритейлер инвестировал в стартап по производству электромобилей Rivian Automative и специализирующуюся на беспилотных автомобилях Aurora Innovation Inc., одним из основателей которой является бывший топ-менеджер Tesla Стерлинг Андерсон.

Доминирующее положение Amazon.com вызывает сопротивление и в политических кругах в США, отмечает Dow Jones. Бывшие претенденты на выдвижение от демократической партии на президентских выборах в этом году Элизабет Уоррен и Берни Сандерс предлагали разделить компанию из-за ее положения в сфере онлайн-торговли.

В апреле сенатор-республиканец Джош Хоули призвал министерство юстиции начать антимонопольное расследование против Amazon.com после сообщения The Wall Street Journal, согласно которому компания использует данные о сторонних продавцах, использующих ее платформу, для разработки своих продуктов.

Президент США Дональд Трамп также критиковал Amazon.com и главу компании Безоса, в частности, за то, что бизнесмен владеет газетой Washington Post. В прошлом году Amazon.com решил опротестовать выбор Microsoft Corp. в качестве подрядчика по 10-летнему контракту объемом $10 млрд на создание облачной инфраструктуры хранения данных для министерства обороны США, указывая, в частности, на то, что он был сделан под давлением президента.

SpaceX Илон Маск Amazon Джефф Безос США Алекс Беренсон Коронавирус

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