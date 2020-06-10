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IATA спрогнозировала рекордные убытки мировых авиакомпаний в 2020 году

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мировые авиакомпания в 2020 году из-за пандемии COVID-19 понесут рекордные убытки, их уровень достигнет $84,3 млрд, прогнозирует Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА).

"С финансовой точки зрения 2020 год станет худшим годом в истории авиации. В среднем, ежедневно отрасль терпит убытки в размере $230 млн. В общей сложности потери составят $84,3 млрд", - заявил глава IATA Александр де Жюньяк, чьи слова приводятся в сообщении организации.

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Выручка авиакомпаний, по оценкам IATA, упадет на 50% в сравнении с прошлогоднем уровнем, до $419 млрд. Расходы при этом сократятся только на 35%, до $517 млрд.

Пассажиропоток упадет в этом году примерно вдвое в сравнении с прошлым годом, до 2,25 млрд человек, это почти соответствует уровню 2006 года. Коэффициент загрузки кресел, как ожидается, составит в среднем 62,7%, что примерно на 20 процентных пунктов ниже рекордного уровня 2019 года - 82,5%.

Государственная помощь отрасли была и остается важной для отрасли, отмечает де Жюньяк.

В 2021 году авиакомпании будут находиться в режиме восстановления, но по многим показателям эффективности - все еще значительно ниже докризисного уровня. Пассажиропоток, по прогнозу IATA, восстановится до 3,38 млрд. Выручка вырастет до $598 млрд, убытки - снизятся до $15,8 млрд.

Хроника 27 января – 10 июня 2020 годаЭкономический кризис
IАТА

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