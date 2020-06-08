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В АТОР сообщили о возможном возобновлении авиарейсов из РФ в Европу 1 августа

По данным Ассоциации туроператоров, осенью могут открыть рейсы в Грузию и Египет

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Международное авиасообщение РФ со странами дальнего зарубежья может возобновиться 1 августа, первыми откроются регулярные рейсы в семь стран Европы, Ближнего Востока и Азии, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В воскресенье, 7 июня, источник "Интерфакса" сообщил, что несколько крупных авиакомпаний РФ изучают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших коронавирусом и при соблюдении на борту строгих санитарных правил.

"По нашей информации, 15 июля будет открыто авиасообщение с 8-ю столицами стран СНГ. Далее, с 1 августа, будет открыто авиасообщение еще с 7 странами мира (страны Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии). В любом случае это будут регулярные рейсы в крупные города, преимущественно столицы. Чартеры вернутся последними", - рассказали в АТОР.

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Кроме того, для более быстрого восстановления экономического состояния российских авиаперевозчиков обсуждается возможность возобновления с осени рейсов в Грузию и Египет. "Это два круглогодичных направления, спрос на них велик. Их перезапуск даст возможность авиакомпаниям получить гарантированный пассажиропоток и в низком сезоне", - сообщили в АТОР.

В то же время, информированный источник в авиаотрасли скептически оценивает эти надежды. "Многие страны, в том числе в ЕС, пока еще сами не готовы открывать границы для России. Но есть официальная позиция ряда стран, которые готовы принимать российских туристов - например, Италия и Турция. В Турцию, не исключено, что в первое время рейсы будут только в Стамбул", - сказал он "Интерфаксу".

Он напомнил, что для российских туроператоров действует актуальная рекомендация от 19 марта о приостановке продаж туров за рубеж. "Плюс надо помнить, что Россия может ввести 14-дневный карантин для всех въезжающих. Если его утвердят, то никто не поедет", - считает эксперт. По его словам, решение об открытии международных рейсов будет приниматься либо 11, либо 15 июня в зависимости от эпидемиологической обстановки в России.

В свою очередь в АТОР добавили, что регулярные рейсы за границу откроются не из всех регионов России, а только из тех, где есть спрос и возможность реализации "антивирусных" протоколов. Скорее всего, это будут аэропорты Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и Казани. Как сообщили в Ассоциации, продажа авиабилетов на зарубежные рейсы может начаться в 20-х числах июня.

АТОР Европа СНГ Грузия Египет Коронавирус

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