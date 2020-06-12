Власти подумают о снятии ограничений на перенос убытков для 2020 года

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Власти РФ не готовы на постоянной основе снимать ограничение на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на убытки предыдущих периодов, но обсудят исключение для "коронавирусного" 2020 года, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе онлайн-встречи с бюро правления РСПП по обсуждению общенационального антикризисного плана.

Согласно действующему Налоговому кодексу РФ, организации могут уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль на сумму убытка, полученного в предыдущие периоды. При этом срок переносимых убытков не ограничен. То есть организация, понесшая убыток в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить положительную налоговую базу текущего периода на всю сумму полученного ей убытка или на часть этой суммы. При этом в 2016 году была введена норма о том, что в 2017-2020 годы налоговая база по налогу на прибыль может быть уменьшена на убытки предыдущих периодов не более чем на 50%. Минфин в прошлом году предлагал продлить норму сразу до конца 2024 года, аргументируя это тем, что регионам в свете больших трат на реализацию нацпроектов нельзя терять доходы, но Дума согласилась на пролонгацию только до конца 2021 года. На фоне кризисных явлений в экономике из-за коронавирусных ограничений бизнес попросил снять ограничение на перенос убытков. Однако Андрей Белоусов отметил, что тема осложняется дефицитом региональных бюджетов.

"Но на встрече с "Деловой Россией" тоже прозвучало предложение – давайте хотя бы убытки 2020 года дадим возможность переносить на будущие периоды. Это возможно, в принципе, давайте попробуем это сделать. Я только попросил Минфин уже оценить доходы, которые выпадают из-за этой операции, чтобы мы понимали, в какой объем мы идем", – сказал первый вице-премьер.

Доработки по оборотке

Белоусов не оставил без внимания также очередную просьбу бизнеса о смягчении, критериев для выдачи льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств, об уточнении которых он высказался ранее в пятницу на встрече с представителями "Деловой России", с которыми также обсуждал вопросы доработки общенационального плана восстановления экономики.

"Мы специально ужесточили критерии на первом этапе, потому что мы понимаем прекрасно, что банки заинтересованы выдавать эти кредиты наиболее финансово устойчивым клиентам, в том числе в рамках реструктуризации, поскольку 50% рисков все равно ложатся на банки. А мы как правительство заинтересованы ровно в обратном, мы заинтересованы в том, чтобы эти кредиты получили в первую очередь предприятия, находящиеся в красной зоне, в том числе в наиболее пострадавших отраслях", – сказал первый вице-премьер.

Он отметил, что правительство обязательно проработает вопрос о смягчении критериев, в том числе критериев, связанных с падением выручки.

"Я, например, считаю, что тот критерий, который мы установили – тридцатипроцентное падение выручки за II квартал с последующим подтверждением по итогам представления бухгалтерской отчетности в налоговую службу – он слишком жесткий, и в этой части, я думаю, будет смягчение. То же самое я считаю, что правила должны быть смягчены в отношении предприятий розничной торговли в части возможности закупки материальных ценностей, оборота товаров и запасов", – заявил Белоусов.

При этом, предложение бизнеса распространить меру на зависимые общества правительство пока не поддерживает.

"Что касается увеличения лимита на группу, мы сейчас обсуждаем этот вопрос, и я не исключаю, что тоже, скорее всего, мы здесь решим, пойдем навстречу", – сообщил первый заместитель председателя правительства.

Ни единого разрыва

Другой необходимостью для системообразующих предприятий, как заявил на встрече глава РССП Александр Шохин, является вопрос поддержки поставщиков этих компаний. Правительство, по словам Белоусова, факт разрыва цепочек видит, готово это исправить и ждет предложений от бизнеса.

"Это поддержка производителей комплектующих, поставщиков, подрядчиков самих системообразующих компаний. Здесь один из вариантов – это не предоставление субсидий, мы понимаем, что при нынешних бюджетных ограничениях это невозможно, а может даже и неэффективно, а все-таки здесь расширение предоставления госгарантий по соответствующим кредитам на пополнение оборотки той же", – сказал Шохин.

Правительство, по словам Белоусова, и здесь готово пойти на встречу бизнесу, и ждет от него предложений, касающихся механизма такой помощи.

"По поводу поддержки поставщиков, тоже тема такая понятная и правильная, надо только найти способ. Мы пока не нашли адекватного механизма, как это сделать. Если вы предложите какие-то механизмы, как осуществить такую форму поддержки. Здесь может быть субсидирование процентной ставки или что-то более гибкое, гибкие какие-то механизмы", – сказал Белоусов.

Банкротство поправится

В части поправок нормативного регулирования банкротства Белоусов заверил бизнес, что власти осознают несовершенство нынешнего законодательства, посему готовят принципиально новое, но и в общенациональный план внесут правки.

"Я обязательно попрошу сейчас, может быть, смягчить формулировки, сделать их чуть более общими в самом национальном плане, с тем, чтобы действительно иметь возможность гибкости и нахождения каких-то компромиссов в этой части", – сказал первый вице-премьер.

Таким образом он отреагировал на предложение основателя "Альфа-групп" Михаила Фридмана о необходимости создания такого механизма банкротства, чтобы объем потенциальной ответственности компаний или человека, который руководит процессом банкротства – арбитражного управляющего – соответствовал масштабам самой банкротящейся компании.

Белоусов напомнил, что законодательство о банкротстве системно корректировалось или принималось в начале 2000-х годов.

"Сейчас ситуация в этом секторе, если брать сочетание запущенности и важности, наверное, самая острая из других областей права. Неслучайно в конце прошлого года эта тема детально рассматривалась в администрации президента на большом совещании с предъявлением доказательств многомиллиардных, даже десятков миллиардов потерь, которые несет только государство в результате неурегулированности законодательства", – сказал первый вице-премьер.

"Как вы хорошо знаете, по итогам этого совещания президент подписал развернутое поручение, которое скорее напоминает техническое задание подготовки нового законодательства в этой области. И, собственно, вот наши коллеги из Минэкономразвития, из аппарата правительства, и двигаются в рамках реализации этого поручения, что, безусловно, не исключает самого живого участия бюро РСПП в этой работе", – отметил Белоусов.

Смешать, но не взбалтывать

Помимо экономических трудностей, бизнес из-за ограничений на фоне COVID-19, столкнулся и с проблемами трудового законодательства. В частности, правовой дилеммой касающейся так называемой смешанной формы работы, когда "удаленка" совмещается с визитами в офис. Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин заявил, что юридические нюансы между работодателем и работником возникают из-за разных систем договоров с теми, кто официально работает на "удаленке" и теми, кто трудится в офисе.

"Это касается смешанной работы, когда люди работают дома, но какое-то количество (времени - ИФ) проводят в офисе для того, чтобы там какие-то вопросы порешать со своими коллегами. Эта система отношений никак не отрегулирована, я думаю, что ее хорошо было бы отрегулировать. То же самое касается образования. У нас очное образование и заочное по-разному отрегулировано. Весной этого года мы столкнулись с ситуацией, когда родителям детей была предоставлена возможность выбора – отправлять детей в школу или заниматься удаленно. И возникала опять же такая смешанная форма", – сказал Потанин.

По его мнению, такая смешанная форма работы и учебы будет развиваться в будущем.

"Хорошо бы такого рода законодательные вопросы были отработаны, мы готовы внести свои предложения, – заявил Потанин.

Белоусов отметил, что власти внесут соответствующие правки в план.

Цифровые активы

Первый вице-премьер также заверил бизнес, что правительство активизирует работу по принятию законодательства о регулировании цифровых финансовых активов.

Таким образом он отреагировал на просьбу Потанина, который сетовал на то, что также поможет пострадавшей деловой активности восстанавливаться от пандемии.