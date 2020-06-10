ФРС предрекла снижение ВВП США на 6,5% в 2020 году и рост на 5% в 2021 году

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) ожидает снижения ВВП США на 6,5% в 2020 году.

В последний раз Федрезерв публиковал экономические прогнозы в декабре, до пандемии коронавируса, и новые прогнозы существенно отличаются от предыдущих.

Так, в декабре американский ЦБ прогнозировал увеличение ВВП США на 2% в 2020 году.

Согласно июньским прогнозам, экономика США вырастет на 5% в 2021 году и на 3,5% в 2022 году. В декабре ожидалось увеличение ВВП соответственно на 1,9% и 1,8%.

В долгосрочной перспективе рост экономики США составит 1,8% (декабрьский прогноз - 1,9%).

Инфляция в Штатах в 2020 году составит 0,8%, затем ускорится до 1,6% в 2021 году и до 1,7% в 2022 году, свидетельствует июньский прогноз Федрезерва. В декабре Центробанк прогнозировал инфляцию соответственно в 1,9%, 2% и 2%.

Прогноз инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранен на уровне 2%.

ФРС прогнозирует безработицу в стране в текущем году на уровне 9,3%, в следующем - 6,5%, в 2022году - 5,5%, в долгосрочной перспективе - 4,1%. В декабре прогнозировалась безработица на уровне 3,5%, 3,6%, 3,7% и 4,1% соответственно.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов FOMC в отношении процентных ставок, - показывает, что все без исключения руководители ФРС ожидают сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне (0-0,25%) в 2020 и 2021 гг.

Медианный прогноз предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне до конца 2022 года - лишь 2 из 17 членов FOMC ожидают ее выхода за верхнюю границу этого диапазона в 2022 году.