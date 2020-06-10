В Morgan Stanley сочли, что худшие последствия пандемии для экономики США уже позади

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Худшие времена для экономики США, оказавшейся в кризисе из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, уже позади, полагает главный исполнительный директор американского банка Morgan Stanley Джеймс Горман.

В ходе выступления на ежегодной клиентской конференции, в этот раз состоявшейся онлайн, Горман привел аргументы в пользу продолжения выплаты дивидендов американскими банками. В Европе регуляторы призвали фининституты временно отказаться от выплаты дивидендов, в связи с чем растет давление на американских регуляторов в плане введения аналогичных ограничений для банков, пишет газета Financial Times.

Горман, сам недавно перенесший COVID-19, заявил, что неожиданный рост занятости в Штатах в мае позволяет предположить, что "худшее позади для экономики и рынка труда".

По его словам, Morgan Stanley уже отмечает улучшение ситуации с просроченными кредитами, и во втором квартале отчисления банка в резервы на возможные потери по ссудам будут меньше, чем в первом. В январе-марте банк направил $470 млн в эти резервы, в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Один из президентов JPMorgan Chase Гордон Смит отметил, что доля кредитов с просроченными платежами "существенно ниже, чем можно было бы ожидать при таком уровне безработицы".

"Я, скорее, более оптимистичен, чем пессимистичен, в отношении следующих нескольких кварталов", - заявил Смит, добавив, при этом, что Morgan Stanley все же сохранит "консервативный подход" к отчислениям в резервы на возможные потери по ссудам.

Улучшение общего фона оправдывает дальнейшие выплаты дивидендов американскими банками, считает Горман. "Мы должны платить дивиденды. Я говорил это с самого начала. Мы очень легко покроем дивидендные выплаты в этом году", - заявил он.

"В чем причина требовать прекращения выплаты дивидендов? Да, сохранение большего капитала всегда разумно, но это не разумно, если делается за счет акционеров, которые нуждаются в этих средствах", - заявил Горман.

В марте этого года крупные американские банки добровольно отказались от обратного выкупа акций, на который тратился гораздо более существенный объем средств, чем на дивиденды, отметил он.

В ходе конференции Горман также отметил, что рынок слияний и поглощений "фактически мертв", и такая ситуация сохранится во втором полугодии текущего года. "Я не беспокоюсь на этот счет, это циклический фактор, и со временем поток сделок возобновится", - заявил он.

Акции Morgan Stanley теряют в цене 3% на торгах в среду. С начала этого года их стоимость опустилась на 4,4%.