Запасы бензина в РФ продолжили падать на фоне роста его производства

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Производство бензина в РФ, упавшее в апреле-первой половине мая, растет уже четвертую неделю подряд. Однако запасы бензина оседают все ниже, что может свидетельствовать о недостаточности поставок на внутренний рынок на фоне быстро восстанавливающегося спроса.

Согласно сводке ЦДУ ТЭК, производство бензина на неделе 3-9 июня увеличилось до 684 тыс. тонн - это на 13,3% больше по сравнению с предыдущей неделей (27 мая- 2 июня). Поставки на внутренний рынок на неделе 3-9 июня выросли почти на 23,5% - до 637 тыс. тонн. Опасную тенденцию снижения четвертую неделю подряд показывают запасы бензина: теперь они упали еще на 0,6% - до 1,291 млн тонн.

Ситуация с дизельным топливом в апреле-мае была менее драматичной. И сейчас производство дизтоплива растет: на неделе 3-9 июня на 0,6% - до 1,32 млн тонн, поставки - на 1,1% - до 724 тыс. тонн. Запасы дизтоплива увеличиваются вторую неделю, за 3-9 июня они увеличились на 3,8%, до 2,333 млн тонн.