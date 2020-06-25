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ФАС заявила, что продажи топлива на бирже вернутся к своей прежней норме 1 июля

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Снижение норм продаж топлива на бирже было разовой вынужденной мерой, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возвращается к вопросу увеличения этих нормативов. Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

"Сокращение биржевых нормативов продаж топлива – вынужденная, разовая, с определённым периодом времени мера. Первого июля все нормативы возвращаются на свои прежние значения. Более того, ФАС уже инициировала обсуждение их увеличения. Предложили для бензинов поднять норматив с 10% до 13-15% от производства, для дизельного топлива - с 6% до 9-10%", - сказал он.

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"Ожидаем, конечно, что это предложение будет тяжело воспринято нефтяниками, поскольку есть еще соглашение ОПЕК+, по которому возникло сокращение добываемой нефти, и той нефти, что идет на производство топлива. Но сейчас самое время взвесить все "за" и "против", оценить рынок и его потребности, найти меры, которые в долгосрочном периоде позволят ему быть в стабильном состоянии", - добавил собеседник агентства.

"Пока я не вижу никаких проблем по поводу увеличения биржевых нормативов. Некоторые доминанты уже сейчас поддерживают высокий уровень биржевых продаж. Зато, обеспеченный объем предложения на СПбМТСБ создал бы задел уверенности. Когда знаешь, что спрос на нефтепродукты обеспечен и что 15% от объема производства будет предложено", - подчеркнул Ханян.

ФАС СПбМТСБ

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