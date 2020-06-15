РЖД предложили сохранить имущественный налог на уровне 1,6% до 2024 года

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" предлагает сохранить имущественный налог на уровне 1,6% до 2024 года. Об этом гендиректор компании Олег Белозеров заявил на онлайн-обсуждении общенационального антикризисного плана с бюро правления РСПП.

Он напомнил, что такая ставка установлена на 2021 год, и предложил сохранить ее "до 2024 года как минимум, а вообще, желательно бессрочно".

"Мы бы тогда дополнительно посмотрели - лучше поддержали правильными тарифными решениями наших грузоотправителей. Какие-то варианты снизили по ставкам (на перевозки. - ИФ.). Это поддержит экономику", - добавил топ-менеджер.