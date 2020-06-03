Предприниматели рассказали о работе над планом по восстановлению экономики РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство не учло в общенациональном плане восстановления экономики РФ около половины предложений, которые внес бизнес, но деловое сообщество рассчитывает инкорпорировать их в будущие редакции документа.

"Я хотел бы сказать о том, что не все, безусловно, наши предложения учтены в общенациональном антикризисном плане", - сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Мы сейчас проводили с коллегами (из деловых объединений - ИФ), с Алексеем Репиком, с Александром Калининым мини-диалог, и договорились о том, что мы попробуем выделить ключевые меры, которые не вошли в план, и найти способ доведения до правительства наших настойчивых предложений по включению тех или иных мер в дополнение к тем, которые уже сейчас в нем отражены", - отметил глава РСПП.

Шохин не исключил, что антикризисный план получит новую редакцию в ближайшем будущем. "Механизм дополнения и обновления национального антикризисного плана может быть также предусмотрен. То есть в конце этого года можно целый ряд положений уточнить, уточнить сроки, содержание, и добавить что-то, что к тому времени покажется достаточно актуальным", - заявил Шохин.

"Мы дальше будем работать следующим образом. Во-первых, будем смотреть, насколько формулировки плана, где учтены наши предложения, отвечают нашим договоренностям, и по срокам реализации, и по ответственным исполнителям. Во-вторых, конечно, хотелось бы пройтись по тем пунктам наших предложений, которые не нашли отражение в плане, и которые могут быть так или иначе инкорпорированы в этот план - или, и об этом мы тоже говорили на наших встречах с первым вице-премьером (Белоусовым - ИФ), правительство за рамками плана предложит какой-то формат нашего совместного обсуждения этих предложений и их имплементации в тех или иных нормативных актах. Мы такую возможность, безусловно, видим, и считаем, что это может быть серьезным дополнением к плану", - сказал Шохин.

"Правительство нам по ряду предложений, которые не учтены, прямо говорило, что это может быть учтено другими какими-то решениями, или по ним правительство предлагает провести отдельное совещание в ближайшее время и найти варианты решения тех или иных проблем, которые связаны в данном случае с предложениями РСПП", - отметил глава союза.

В качестве примера предложения, которое правительство не учло, Шохин привел изменение критериев отнесения к малому и среднему бизнесу. "Мы предлагали вместе с представителями ТПП, "Деловой России" и "Опоры России" повысить в будущем критерии отнесения к малому и среднему бизнесу в два раза, чтобы был больший охват мерами поддержки МСП в период такого восстановительного роста экономики. Не в период адаптации, а в 2021 году. Предложение не прошло", - констатировал Шохин.

"Я не хотел бы перечислять конкретные предложения бизнеса, которые были учтены, скажу лишь о том, что по таким ключевым разделам, как активная политика занятости и восстановления доходов населения, многие наши предложения приняты. В частности, возможности перехода на дистанционную работу, на электронный документооборот, на усиление роли коллективных и трудовых договоров в отношениях работодателей и работника. В целом гибкость рынка труда должна, безусловно, повыситься", - сказал Шохин.

Еще один ключевой момент, по его словам, который был в центре дискуссии с властями, это запуск нового инвестиционного цикла.

"Здесь мы, с одной стороны ставили вопрос о запуске тех механизмов, которые обсуждались в течение последнего года и даже двух лет. Это, в частности, СЗПК. Мы считаем, что нормативно-правовая база этого закона должна быть разработана в течение ближайших буквально недель. Это и запуск механизма СПИК 2.0 - буквально в конце этой недели завершается подача заявлений о включении технологий в перечень соответствующий для целей реализации проектов СПИК 2.0, это и продление действия целого ряда стимулирующих мер - в частности, на 2 года сохраняются налоговые льготы в отношении СПИКов предшествующего формата, а также действий субсидий соответствующих", - отметил глава РСПП.

Кроме того, обсуждение касалось создания нового финансового инструментария в виде бессрочных и зеленых облигаций.

Сроки для бондов

"Предложение ввести бессрочные бонды продвигалось РСПП в контексте сохранения инвестиционной программы РЖД, в которой заинтересованы многие машиностроители, металлургические компании. И здесь мы, прежде всего, ориентировались на то, что ключевые элементы инвестиционной программы РЖД имеют максимальный мультипликативный эффект, и вот этот высокий уровень мультипликативного эффекта мы предложили использовать в качестве критерия отбора инвестиционных проектов инфраструктурных монополий", - сказал Шохин.

По его словам, этот механизм был проработан с Минфином, Минэкономразвития и ЦБ, и в настоящее время есть ясность, каким образом будет выстроено нормативно-правовое регулирование таких облигаций.

"Конечно, на первом этапе это будет антикризисный такой механизм, в большей степени приспособленный для поддержки инвестиционных программ естественных монополий. В какой мере частные инвесторы будут прямо заинтересованы в приобретении этих бумаг, зависит от рыночности базовых параметров выпусков. Я думаю, что основными инвесторами все-таки здесь будут государственные банки - Сбербанк ВТБ и так далее. А поскольку речь идет об определенном льготировании этих бумаг, здесь частные инвесторы могут, мягко говоря, не проявить интерес. Если будут рыночные параметры, то, безусловно, они могут быть достаточно привлекательным инструментом. Трудно сказать, насколько параметры выпусков будут тяготеть к рыночным или каким-то льготным", - отметил Шохин.

Что касается зеленых облигаций, РЖД, напомнил он, уже запускала выпуск зеленых бондов и целый ряд других компаний готовы эмитировать.

"Здесь, безусловно, такого рода инструменты, как зеленые бонды, весьма могут быть интересным инструментом для продвижения экологической и климатической повестки дня", - сказал Шохин.

Еще один антикризисный инструмент - конвертируемые облигации, отметил он.

"Здесь, безусловно, может быть интерес еще в том, что в каких-то критических ситуациях компания в качестве антикризисной меры готова выйти на рынок таких инструментов. Кто будет инвесторами в эти инструменты? Ну, опять-таки взоры обращаются к государству, тем не менее, думаю, что и частные инвесторы, если готовность будет у иностранных инвесторов идти на рынок конвертируемых облигаций - а я думаю, что она вполне может быть, весь спектр инвесторов может быть представлен и в этом инструментарии", - сказал глава РСПП.

Небывалые 50%

Председатель совета директоров корпорации "АЕОН" Роман Троценко на пресс-конференции в "Интерфаксе" заявил, что, хоть половина предложений бизнеса на сегодняшний день не учтена в плане преодоления кризиса, это беспрецедентный уровень эффективности диалога.

"Мы видим, что примерно 50% наших предложений учтены - это необычайно высокий показатель, до этого мы имели, наверное, в районе 10%, может быть 15%. Были учтены такие серьезные, фундаментальные предложения, как СПИКи, СЗПК, перенос сроков по налогам, введение социального казначейства для граждан для создания единого реестра социальных выплат в России и многое другое", - сказал Троценко.

Председатель совета директоров группы "ЕСН" Григорий Березкин выразил надежду, что такой уровень координации между правительством и бизнесом станет правилом, а не исключением.

"Действительно, необычно беспрецедентной и эффективной была работа с правительством. Действительно, у нас такого опыта раньше не было, это положительно. И мы все очень надеемся, что это вдохнет оптимизм в предпринимательскую среду, с одной стороны, а с другой стороны - что, конечно, этот дух взаимодействия останется нормой нашей работы и жизни по взаимодействию с правительством, а не только антикризисными мерами", - сказал Березкин.

Он отметил, что для него, в частности, было особенно важно и приятно услышать, что предложения по изменению определенных положений закона о несостоятельности и банкротстве были приняты.

Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг оценил количество учтенных предложений по поддержке экспорта и импортозамещения как превышающее 50%.

"Я согласен, что, конечно, не все предложения вошли, но по форме это был все-таки достаточно беспрецедентный формат. Если нам удастся сохранить такой формат диалога в будущем между РСПП и правительством, это вселяет определенную надежду, что многие вопросы будут решаться быстрее, содержательнее и эффективнее", - сказал Вексельберг.

"Я думаю, что нам предстоит еще очень большая работа по дорожной карте по трансформации всех инициатив, связанных с экспортом. Я бы сказал, что в этом разделе количество наших предложений, наверное, превышает 50%, и большинство регуляторных норм нашли отражение в этом плане. Но я бы подчеркнул, что многие меры носят материальный характер, и все формы поддержки связаны с выделением тех или иных объемов финансовых ресурсов для реализации этих инструментов. На сегодняшний день это еще остается предметом обсуждения с правительством, а именно какой объем средств будет аллоцирован на те или иные инициативы. А в целом я бы сказал, что очень высокий уровень включения наших предложений в план. Особенно я бы подчеркнул беспрецедентные меры, связанные с валютным контролем, и готовность в будущем серьезно либерализовать эту часть экспортной деятельности", - сказал председатель СД "Ренова".

Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев, оценивая работу правительства с бизнесом, вторил другим участникам пресс-конференции.

"Беспрецедентная коммуникация с правительством. Я также хочу подчеркнуть, что такого не было никогда. Действительно, решения принимаются, решения уже обсуждаются, и за это большое спасибо всему правительству, Андрею Рэмовичу Белоусову и Максиму Станиславовичу Орешкину, которые очень активно смотрели за нашими предложениями", - сказал Гурьев.