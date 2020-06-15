Страны АТР начали проявлять повышенный интерес к российской нефти Urals

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Переработчики в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) проявляют повышенный интерес к российской нефти Urals в условиях снижения предложения альтернативного среднетяжелого сырья с Ближнего Востока из-за соглашения ОПЕК+, говорится в сообщении агентства Argus.

С учетом ограниченных потребностей в нефти европейских компаний, которые являются основными покупателями российского сорта, АТР становится спасительным рынком сбыта Urals, отмечается в сообщении.

Доля переработчиков в АТР среди всех покупателей морских партий Urals увеличилась в январе-мае до 21% по сравнению с 7% годом ранее, приводит агентство данные компании Vortexa. Одним из ключевых импортеров морских партий российского сорта стал Китай. В январе-мае в эту страну было направлено 280 тыс. барр./сут. Urals по сравнению с менее чем 59 тыс. барр./сут. годом ранее.

Помимо Китая, партии Urals отгружались в текущем году и в другие страны АТР, которые редко приобретают это сырье. В Южную Корею в мае ввозилось более 100 тыс. барр./сут. российского сорта, впервые с апреля 2018 г., по данным судовых агентов. В значительной степени это обусловлено нехваткой хранилищ в Китае. Unipec, торговое подразделение госкомпании Sinopec, в апреле перенаправило часть объемов Urals в Кодже (Южная Корея). Там Unipec арендует резервуары у южнокорейской госкомпании KNOC и обычно предлагает сырье из этих хранилищ своим китайским клиентам.

Впрочем, в условиях ограниченного предложения среднетяжелого сырья в АТР интерес к Urals проявили и другие переработчики. В Дэсан (Южная Корея) 6 июня доставили партию российского сорта объемом 1 млн барр. (140 тыс. т), отгруженную 22 апреля из хранилищ в Ашкелоне (Израиль). Это сырье, вероятно, будет переработано на НПЗ в Дэсане мощностью 395 тыс. барр./сут., который принадлежит местной Hyundai Oilbank, отмечает агентство.

После длительного перерыва возобновился импорт Urals и в Японию. 25 июня в порту Нагасаки ожидают прибытия танкера Sea Lynx (дедвейт - 318 тыс. т), на борту которого более 2 млн барр. (280 тыс. т) российского сорта из балтийских портов. Это станет первой поставкой Urals в Японию по крайней мере за четыре года. Российская нефть может быть переработана на НПЗ в Оите (остров Кюсю) мощностью 136 тыс. барр./сут., который принадлежит JXTG. Также она может быть направлена на хранение в расположенные неподалеку резервуары в Кире (префектура Кагосима).

Две партии Urals по 100 тыс. т поступили из Усть-Луги в Малайзию 18 и 29 мая, что стало первыми поставками в страну по меньшей мере за три года, по данным Vortexa.

Реализации партий российского сорта в АТР способствует снижение отгрузок ближневосточной нефти и ее удорожание. Так, основным сырьем для НПЗ в Дэсане и Оите обычно является нефть из Саудовской Аравии и Кувейта.