Цены на энергорынке Сибири с поставкой на вторник рухнули более чем на четверть

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в понедельник с поставкой на вторник, 16 июня, снизились в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 3,84%, до 1068,31 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) гораздо существеннее - на 25,79%, до 697,1 руб./МВт.ч, следует из материалов с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".

По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года (сравнение c 14 июня 2019 года, так как 16 июня было нерабочим днем) индексы равновесных цен оказались ниже на 17,2% в первой зоне и на треть - во второй.

Энергопотребление в европейской части России и на Урале выросло на 0,45% и составляет 1,76 млн МВт.ч, в Сибири - на 0,26%, до 483,6 тыс. МВт.ч.

Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 99,9%, в Сибири - 61,8%.

Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ), также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения потребления.