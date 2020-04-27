Последствия пандемии для электроэнергетики неопределенные, но пугающие. Обзор

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Пандемия COVID-19 ураганом прошлась по мировым энергорынкам, напугав и российскую электроэнергетику. Пока отрасль старается держаться на плаву. Крупные стройки по-прежнему в планах, и никуда не денутся - под нож пойдут только некритичные проекты, падение потребления ожидалось еще на фоне аномально теплой зимы, а неплатежи - традиционная для российской электроэнергетики проблема.

Впрочем, коварным может оказаться резкий контраст с существовавшими до изменения мирового ландшафта ожиданиями. Генерирующие компании входили в 2020 год на пике - акционерной стоимости, дивидендной доходности, планов по инвестициям в модернизацию. Аналитики называли этот сектор в числе одного из лучших для инвестирования. В предновогоднем интервью "Интерфаксу" руководитель управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций Павел Зиновьев отмечал хорошие перспективы "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) и "Юнипро", инвесторы жили ожиданиями новой стратегии "Интер РАО".

Однако какие перспективы и какие стратегии могут быть у российских энергокомпаний в новых условиях, еще никому не ясно. Нерабочие дни внесли свои коррективы: уже в первую семидневку апреля энергопотребление в России снизилось на 6%, в дальнейшем оно начало восстанавливаться, но ситуация все равно остается зыбкой. Как сообщал министр энергетики Александр Новак, в целом по России снижение энергопотребления в период с 30 марта по 20 апреля составило примерно 4%. Но это температура средняя по больнице - в некоторых регионах, вроде Поволжья, снижение достигло 10%, в Москве и Московской области - 7%. Из отраслей наибольшее снижение показали машиностроители - на 14,5%, железные дороги - на 6,5%, металлургия - 3,4%.

Курирующее рынок ведомство просчитало три стресс-сценария развития событий, говорил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак. При оптимистичном (влияние коронавируса на энергопотребление распространится только на весь второй квартал) снижение потребления по итогам года может составить 3,6%. Пессимистичный и шоковый сценарии предполагают падение потребления на 8,2% и 10,1% соответственно.

Минэнерго рассчитывает на оптимистичный сценарий, однако масштаб проблемы никому еще до конца не ясен - прогноза по снижению спроса из-за пандемии на этот год нет, а данные за первую половину апреля еще не позволяют в полной мере представить себе апокалипсис во всей красе.

Страшные сны генерации

В большинстве своем энергокомпании пока не дают прогнозы по производственным показателям в 2020 году. Прогноз снижения выработки на 14% сделала Сибирская генерирующая компания (СГК), но там объяснили это теплой зимой и увеличением выработки сибирских ГЭС. "Что будет по факту - это великая загадка. Направление ясно - точно это все не будет расти. Поэтому мы перевели мониторинг по этим параметрам в ежедневный режим. Мы хотим быстро понять тенденцию, понять, к какому из трех сценариев приближаются тренды", - рассказал журналистам директор по экономике СГК Павел Барило.

В "Совете производителей энергии" (СПЭ, представляет интересы российских генкомпаний) тоже заявили, что пока преждевременно делать какие-то выводы, в том числе о причинах снижения выручки за электроэнергию на оптовом рынке.

Из очевидных наблюдений: пока как минимум не проигравшей выглядит "РусГидро". Ее электростанции в I квартале увеличили выработку электроэнергии почти на 20%. Основной удар на себя возьмет оптовая тепловая генерация, согласен аналитик "ВТБ капитала" Владимир Скляр. Это подтверждали и сами "тепловики". Гендиректор "Евросибэнерго" Михаил Хардиков, например, в ходе конференции "Новая энергетическая реальность на фоне COVID-19" предупреждал, что падение потребления в Сибири вместе с резким ростом выработки ГЭС из-за высокой водности может привести к тому, что в этом регионе цены на электроэнергию станут нулевыми.

Скляр отмечает, что отдельные генерирующие компании видят снижение выработки электроэнергии за первую половину апреля на уровне 20-25%. Вкупе со снижением цен на рынке на сутки вперед (РСВ) на 12-17% год к году можно ожидать снижение выручки оптовой генерации на 30-40% по результатам второго квартала. Это существенный удар по денежному потоку, особенно в сочетании с неплатежами.

Добро пожаловать в 90-е

С неплатежей современная российская электроэнергетика, по сути, начиналась: ведь именно эта проблема была главной для команды Анатолия Чубайса в РАО "ЕЭС России" в первые годы работы, когда о привлечении частных инвесторов в генерацию думать было рановато. До конца разобраться с неплатежами, особенно в некоторых регионах, не удалось никому, но существенным фактором для оценки инвестиционного потенциала отрасли они в последние годы точно не являлись.

Теперь же эта проблема, пожалуй, самая явная переменная, которую придется учитывать компаниям в своих прогнозах. Пандемия подлила масла в тлеющий огонь платежной недисциплинированности: помощь потребителям в виде моратория на начисление пени и отключение от услуг в случае неплатежей за электро- и тепловую энергию вызвала у участников рынка довольно серьезные опасения, если не сказать панику. "Мы много лет выстраивали отношения с потребителями, работали над улучшением платежной дисциплины, но одно решение правительства снова вернуло нас в девяностые", - сетует собеседник "Интерфакса" в отрасли.

Первыми публично о последствиях такого решения объявила снабжающая теплоэнергией Москву МОЭК (входит в ГЭХ) - в первую декаду апреля снижение ее платежей составило 50%. О похожей динамике позже сообщила крупнейшая частная тепловая компания - "Т Плюс". ТГК-1 зафиксировала падение на 60-70%.

В целом в сфере ЖКХ в первой декаде апреля текущего года снижение платежей достигало 50% от начислений, в некоторых регионах снижение платежей составило до 90% от начислений, подтверждают в СПЭ. В денежном выражении объем неплатежей за энергоресурсы может составить около 1 трлн руб. Как отметили в СПЭ, кассовый разрыв теплоснабжающих организаций с учетом задолженности потребителей за тепловую энергию, на 1 февраля 2020 года составивший 211,6 млрд руб., прогнозируется к концу 2020 году на уровне более 800 млрд руб., а гарантирующих поставщиков - в сумме 500 млрд руб. Стоимость всей потреблённой в РФ в 2019 году тепловой энергии составляет 1,3 трлн руб., приводят в СПЭ данные для сравнения. В отраслевой организации ожидают снижение собираемости платежей с 97,5% в 2019 году до 50% в 2020 году.

В связи с этим можно ожидать покрытие этих кассовых разрывов за счет кредитных средств и роста долговой нагрузки сектора - впервые за четыре года, посчитали в "ВТБ капитале". Частично снижение платежей объясняется закрытием каналов оплаты (абонентских центров) и медленным переходом на онлайн-оплату, отмечает аналитик банка Владимир Скляр. "Но по году - если сроки постановления правительства о моратории на штрафы не будут сокращены- ждем, что генерирующие компании недополучат до 20-30% плановой выручки по теплу и продажам на РСВ", - оценивает он. Прогноз Минэнерго немного оптимистичнее - замглавы ведомства Евгений Грабчак оценивает снижение собираемости в этом году в 15-20%. При этом пик неплатежей придется на летние месяцы, что вкупе с сезонным снижением энергопотребления должно несколько сгладить потери энергетиков.

Пока СГК старается отчасти решить проблему с помощью почтальонов. Компания договорилась, что работники "Почты России" смогут собирать у потребителей платежные квитанции и наличные для оплаты.

Риски российской энергетики

Рост неплатежей создает объективные риски для энергокомпаний, предупреждают в СПЭ. Это может привести к срыву подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годах и, как следствие, росту аварийности и снижению надежности энергоснабжения потребителей.

Резкое снижение платежной дисциплины ставит под угрозу надежное и бесперебойное тепло- и электроснабжение регионов, где работает компания, говорят в "Т Плюс". Ценообразование в отрасли остается регулируемым, и у энергетиков нет дополнительных источников дохода, кроме тарифных. В условиях беспрецедентно низкой собираемости без принятия срочных мер энергетики не только не смогут проводить даже самые необходимые ремонты - возникнут трудности с закупками топлива и выплатой зарплат персонала. Это приведет к остановке тепло- и электроснабжения целых городов, предупреждают в "Т Плюс".

В то же время компания уже начала подготовку к следующему отопительному сезону. В ремонты и реконструкцию тепловых сетей планируется вложить 12,1 млрд руб.

СГК планы по инвестпрограмме на 2020 год, размер которой составляет 15,8 млрд руб., пока тоже не меняет, однако не исключает, что из-за сложной экономической ситуации часть ее (до 20%) может быть перенесена на следующий год.

Кроме неплатежей, есть и другая причина, по которой планы компаний по ремонтам и инвестициям могут сорваться. В электроэнергетике по-прежнему существует существенная зависимость от импорта, поэтому в условиях сложностей с поставками запчастей и привлечением к работе подрядчиков могут возникнуть проблемы с ремонтами оборудования, объяснял замминистра энергетики Евгений Грабчак. По оценкам Минэнерго, порядка 3 ГВт энергомощностей РФ - чуть более 1% - может выбыть из энергосистемы из-за того, что из-за границы не будут поставлены запчасти, и возникнут связанные с этим сложности в ремонте оборудования. На надежности энергосистемы это не скажется, уверены в ведомстве.

Энергокомпании уже сталкиваются с тем, что инженеры, приезжающие на объект, сначала должны пройти двухнедельный карантин, знает источник "Интерфакса" в отрасли. Это подтверждается и официальными заявлениями компаний. Так, "Т Плюс" может столкнуться со сложностями при подготовке генерации к следующей зиме, предупредила компания в одном из своих пресс-релизов. "Прежде всего это касается импортного оборудования, для обслуживания которого необходимо участие иностранных шеф-инженеров и ввоз в страну комплектующих. Для минимизации этих рисков необходимо в особом порядке организовать прибытие зарубежных специалистов для этих работ, исключение задержек оборудования на таможне и беспрепятственный пропуск автомашин с запчастями внутри страны. Другие важные меры - неприменение штрафов за просрочку ремонтов по объективным обстоятельствам и вынужденный простой, упрощенное согласование переноса работ на импортном оборудовании и изменения их объема, возможность шеф-надзора в режиме видеосвязи", - отмечала "Т Плюс".

Уповать в этой связи остается на Минэнерго. Ведомство было готово пойти навстречу энергокомпаниям. Возможность переносов сроков запуска объектов модернизации ТЭС в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ), если возникнет такая необходимость, Минэнерго перечисляло в перечне подготовленных ведомством мер ко "второму антикризисному пакету" (пока они не утверждены).

Опасность существует не только для сроков ремонтов и вводов. Неплатежи со стороны потребителей могут по цепочке вылиться в наращивание долгов перед поставщиками топлива (газ, уголь, мазут) и, как следствие, повлечь риск введения ограничения поставок топлива на электростанции, что чревато их остановкой, отмечают в СПЭ. Также в организации говорят о рисках своевременной выплаты зарплаты работникам энергокомпаний.

Снижение доходов энергокомпаний приведет к уменьшению налоговых и иных обязательных платежей, просрочке погашения кредитных обязательств, резкому увеличению кредитной нагрузки для покрытия кассовых разрывов, неучтенных в ценах и тарифах, описывают картину в СПЭ. "Мы видим необходимость в комплексном подходе к проблеме - в синхронизации сроков постановления правительства по мораторию на штрафы и карантинных мер, в решении о включении в тарифы 2021-2022 годов процентных расходов по кредитам, взятым для покрытия кассовых разрывов от неплатежей, в продлении нештрафуемых сроков ввода по договорам о поставке мощности на сроки действия мер по социальному дистанцированию", - перечисляет Скляр возможные меры в сложившейся ситуации.

Верность эпистолярному жанру

Все свои опасения и переживания на эту тему компании выносили не только в публичное пространство, но и просили о поддержке напрямую у государства. Ключевая просьба - ограничить действие моратория на пени по неплатежам первым мая или первым днем после истечения режима нерабочих дней (то есть первым июня или же другого дня месяца, который последует за завершением режима специальных мер). Такое предложение сформулировала в своем письме вице-премьеру Юрию Борисову (есть в распоряжении "Интерфакса") председатель набсовета СПЭ и член правления "Интер РАО" Александра Панина.

В письме Панина также предлагает ввести адресные меры поддержки отдельным категориям граждан по оплате энергоресурсов, а также установить контроль своевременной оплаты энергоснабжения государственными и муниципальными предприятиями.

Также СПЭ просит о предоставлении энергокомпаниям отсрочки по оплате топлива, налогов, субсидирования ставок по кредитам на покрытие кассовых разрывов.

Также энергокомпании предлагают отменить штрафы и санкции за неисполнение или несвоевременное исполнение ремонтных и инвестпрограмм, в том числе, в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Отдельное письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову и Борисову написали также сами энергокомпании. В числе прочего авторы письма (среди которых главы "Реновы", "Т Плюс", "Интер РАО", "Росэнергоатома", СУЭК, "Квадры", ГЭХ, "Фортума", "Юнипро") предлагают создать специальный фонд, который сможет выкупать у энергетиков долги потребителей и будет заниматься последующей системной работой по урегулированию этих долгов.

По информации "Интерфакса", ответа на эти обращения пока не было. Впрочем, надежда на принятие этих мер есть - судя по публичным заявлениям представителей курирующих отрасль ведомств. "Не надо забывать, что у нас в структуре экономики в основном государственные предприятия, в структуре потребления порядка 80% - это крупный бизнес и промышленность. Поэтому надеемся и видим, что по тем компаниям, которые являются системообразующими и где государство является основным акционером, государство будет помогать, и все платежи за потребленные энергоресурсы эти компании будут проводить", - заверил энергетиков Грабчак в ходе видеоконференции "Новая энергетическая реальность на фоне COVID-19".

Сети: ничего для себя, пока для других

Распространение коронавирусной инфекции грозит изменениями не только генераторам, но и сетевым компаниям, которые также отмечают влияние пандемии на свои показатели. Так, по данным "Россетей", снижение потребления в первой половине апреля составило 6,4%. Окончательно проанализировать последствия вызванного вирусом кризиса "Россети" планируют к маю-июню, отмечали собеседники "Интерфакса", знакомые с планами компании. Пока она еще оценивает потенциальное влияние распространения коронавируса на ее деятельность. Предварительная оценка - собираемость платежей в апреле может снизиться как минимум на 15%, максимум - на четверть. При этом "Россети" уже приостановили ряд некритичных для компании проектов. Как отмечают источники "Интерфакса", снижение ее инвестпрограммы в 2020 году может составить минимум 58-60 млрд руб. ("Россети" планировали инвестиции в 293 млрд руб. в этом году - ИФ). Впрочем, эта оценка не учитывает возможное сокращение объемов техприсоединения ввиду переноса своих проектов промышленными потребителями.

В "Россетях" не прокомментировали конкретные показатели, отметив лишь, что в части финансовой и инвестиционной деятельности "компания рассматривает несколько стресс-сценариев, параметры которых зависят от продолжительности введенных мер, направленных на борьбу с COVID-19, и последствий для национальной экономики". Некоторые из них действительно предусматривают "сокращение тех пунктов сводной инвестиционной программы группы, реализация которых не оказывает влияние на надежность электроснабжения потребителей и не имеет критического значения для отдельных регионов и всей страны в целом".

Кроме того, в компании отмечают, что пока не получали обращений от потребителей о продлении (по срокам - ИФ) или расторжении контрактов по техприсоединению. В настоящий момент их портфель по группе составляет порядка 6 тыс. договоров с крупными потребителями (мощность энергоустановок от 670 кВт) общей стоимостью более 140 млрд руб. "Все договоры оцениваются как действующие, как следствие, корректировки инвестиционной программы в части присоединения крупных промышленных потребителей в настоящее время не планируется", - подчеркнули в "Россетях".

Сокращение инвестпрограммы "Россетей" вышло на уровень предложений Минэнерго в рамках "второго антикризисного пакета" (с их содержанием ознакомился "Интерфакс"). Ведомство предлагало ввиду нестабильной макроэкономической ситуации в России, а также в связи с прогнозируемым снижением выручки от передачи электроэнергии оптимизировать расходы по инвестиционным программам группы. Речь шла о снижении требований на этот год по исполнению планов финансирования и освоения капитальных вложений, а также планов по вводу мощностей в эксплуатацию. Также Минэнерго предлагало перенести сроки реализации инвестпроектов на один год, за исключением проектов обеспечения надежности энергосистемы. Рассматривать оптимизацию параметров инвестпрограммы холдинга ведомство предлагало по итогам января-мая этого года.

Как отмечал заместитель министра Евгений Грабчак на онлайн-конференции, посвященной влиянию пандемии на отрасль, речь идет только о сокращении инвестиций "Россетей". Другие крупные компании, такие как "РусГидро" и "Росэнергоатом", по его словам, свои программы сокращать не планируют ввиду снижения энергопотребления на фоне пандемии. По словам Грабчака, в части "Россетей" можно говорить о 15-процентном сокращении, при этом "немножко поплывет техприсоединение", отмечал чиновник. По его оценке, в результате выручка "Россетей" может снизиться на величину порядка 40 млрд руб.

"Россети" сами пока не просили ничего для себя, но уже успели вступиться за своих контрагентов. В начале режима самоизоляции компания столкнулась с трудностями у своих поставщиков, многие из которых не смогли продолжать работать в условиях введенных ограничительных мер. По данным "Интерфакса", компания сформировала и направила вице-премьеру Борисову список ключевых поставщиков компаний группы, работа которых прервалась в условиях распространения COVID-19. Речь идет о производителях и поставщиках оборудования, запасных частей, материалов, приостановка деятельности которых в условиях ввода ограничений или режима чрезвычайной ситуации, а также дополнительных ограничений приведет к срывам сроков работ для успешной подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

Как пояснили "Интерфаксу" в "Россетях", 164 организации из этого списка были вынуждены приостановить свою производственную деятельность из-за введенных на региональном уровне ограничительных мер. Речь идет о предприятиях, выпускающих запчасти и оборудование для линий электропередачи всех классов напряжения, оборудование для трансформаторных подстанций, устройства релейной защиты и автоматики, запчасти для диспетчерского и технологического управления, а также выполняющих ремонт и обслуживание автотранспорта и спецтехники. "В результате взаимодействия компаний группы "Россети" с руководством субъектов РФ ограничения для всех контрагентов были сняты и все они вернулись к производству", - заключили в пресс-службе.

"Россети" - не единственная структура, озаботившаяся судьбой своих поставщиков. По данным источников "Интерфакса", Союз машиностроителей собирал с компаний-членов союза информацию по проблемам с поставщиками на фоне пандемии коронавируса. Из энергокомпаний свои предложения в эту организацию направила управляющая магистральными сетями "дочка" "Россетей" - ПАО "ФСК ЕЭС". Как отмечалось в сообщении бюро, глава компании Андрей Муров поставил вопрос о необходимости продолжения работы поставщиков товаров и услуг для нужд системообразующих предприятий, а также об ускоренном таможенном оформлении импортных комплектующих для выпуска продукции для нужд инфраструктурных компаний. Как отмечали собеседники "Интерфакса" в отрасли, предполагалось, что обращения компаний будут оформлены в коллективное письмо и направлены президенту РФ Владимиру Путину.

COVID-19 в атоме

Наибольшее количество сообщений о коронавирусе в энергетике пока касалось атомной отрасли. В России он уже проник в ЗАТО и на Чукотку, на международном рынке атомщики тоже пытаются приспособиться к новым условиям. "Росэнергоатом" присоединился к просьбам и предложениям других энергокомпаний о мерах поддержки отрасли в условиях пандемии, но в остальном атомщики пытаются справляться своими силами.

Руководство "Росатома" приняло решение сформировать дублирующий состав для всего топ-менеджмента в центральном аппарате в Москве, а также в дивизионах и предприятиях. "Руководители и их дублеры должны поддерживать постоянный контакт, но быть дистанцированными друг от друга. Это позволит нам сохранить боеспособной всю систему управления в случае заболевания кого-то из руководства", - сообщается в последнем заявлении главы госкорпорации Алексея Лихачева от 20 апреля.

В департаменте коммуникаций госкорпорации "Интерфаксу" сообщили, что "Росатом" делает все возможное для своевременного исполнения своих международных обязательств, учитывая все требуемые меры безопасности, а также рекомендации эпидемиологических служб и правительств стран присутствия. Продолжается реализация всех зарубежных проектов "Росатома".

"Внесёт ли пандемия коррективы в планы и сроки реализации проектов, зависит от дальнейшей динамики заболевания в мире, а также решений национальных властей по борьбе с коронавирусом", - отмечают в "Росатоме".

"Росэнергоатом", управляющий всеми атомными станциями в России, в начале апреля принял решение переселить весь оперативный персонал, работающий на ядерных установках, в санатории и профилактории при станциях.

"Все перемещения персонала станций в пансионаты были организованы после прохождения тестирования и с личного согласия сотрудников. Персонал понимает важность обеспечения непрерывности производственных процессов, случаев отказов не было. Для сотрудников созданы все условия комфортного проживания и отдыха" - пояснил "Интерфаксу" директор департамента коммуникаций "Росэнергоатома" Андрей Тимонов.

В январе-марте 2020 года выработка АЭС в России сократилась почти на 4% - с 55,275 млрд кВт.ч в I квартале 2019 года до 53,104 млрд кВт.ч за три месяца текущего года, концерн в основном связывает это с паводковой ситуацией.

"Весна для всех энергетических компаний - период "высокой воды", когда по максимуму нагружаются гидроэлектростанции и, как следствие, снижается нагрузка других видов генерации. Зима в большинстве регионов страны была снежной, воды много. Но снижение выработки атомными станциями за три первых месяца года носит небольшой характер, - отмечает Тимонов.

По сего словам, сейчас деловая активность в стране держится на достаточно высоком уровне. "С учетом ограничений от Системного оператора, по нашим прогнозам, за январь-апрель выработка АЭС немного превысит как целевой уровень, так и баланс ФАС. На сегодняшний день с начала месяца (по состоянию на 24 апреля - ИФ) общая фактическая выработка всеми АЭС составила 12,691 млрд кВт.ч при 11,835 млрд кВт.ч за аналогичный период прошлого года. Но прогнозировать дальнейшую ситуацию сегодня сложно", - говорит он.

В настоящее время в России идет строительство Курской АЭС-2, а также Ленинградской АЭС-2, у которой в этом году запланированы физический и энергетический пуски на II блоке.

"Конечно же, в этих условиях риски есть, - поясняет Тимонов вероятность рисков задержек в условиях ограничений в связи с пандемией. - Но строительство новых энергоблоков не прекращается ни на минуту. Возникают трудности, связанные с текущей ситуацией, однако они решаются в рабочем порядке".