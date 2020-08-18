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Россия в июне увеличила вложения в US Treasuries на $477 млн

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Россия увеличила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в июне на $477 млн по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным американского Минфина, на конец июня России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $5,871 млрд против $5,394 млрд месяцем ранее. Вложения РФ в долгосрочные бумаги снизились на $889 млн - до $2,87 млрд, в краткосрочные - выросли на $1,366 млрд - до $3,001 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в июне осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 13-й месяц подряд: она увеличила вложения на $900 млн - до $1 трлн 261,3 млрд. Между тем Китай, занимающий вторую строчку, сократил портфель US Treasuries на $9,3 млрд - до $1 трлн 74,4 млрд.

Третью позицию с большим отрывом занимала Великобритания ($445,6 млрд), четвертую - Ирландия ($330,4 млрд). Пятое место занял Люксембург ($267,6 млрд), шестое - Гонконг ($266,4 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Бразилия, Швейцария, Каймановы острова и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в июне повысился на $60,9 млрд и достиг $7 трлн 38,9 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 142,3 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

Россия США US Treasuries

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