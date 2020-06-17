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Новак допустил, что часть скважин в РФ не восстановят после снятия ограничений ОПЕК+

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Отдельные нефтяные скважины в России, возможно, не будут восстановлены после снятия ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Bloomberg TV.

"Не думаю, что есть основания, что у нас в будущем могут быть какие-то проблемы (с восстановлением добычи - ИФ), но не исключаю, что какие-то скважины в будущем не будут восстанавливаться, а будут инвестироваться средства в новые скважины", - сказал он.

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Кроме того, Новак заявил, что Россия в рамках новых договоренностей о снижении добычи нефти, предусмотренном соглашением ОПЕК+, практически сразу вышла на полное исполнение обязательств.

"Россия очень ответственно относится к своим обязательствам. Мы впервые, может быть, не так, как это раньше было, вышли почти на 100%-е показатели по объемам сокращения добычи, которые были взяты на себя в рамках соглашения и квот", - сообщил министр.

"Если помните, у нас раньше было плановое снижение, но учитывая, что сейчас летний период, а не зимний, мы смогли мобилизоваться и компании выполнили соглашение практически на 100% и в мае, и в июне месяце, и намерены исполнять соглашение в полном объеме", - добавил он.

Новак также коснулся вопроса влияния ситуации с коронавирусом на потребление нефти. По его словам, потребление нефти все еще подвержено ряду неопределенностей, есть риски "второй волны" карантинов, ситуацию нужно продолжать мониторить. Однако министр заявил, что остается оптимистом в данном вопросе, так как мобильность населения в летний период повышается.

Александр Новак Минэнерго ОПЕК+

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