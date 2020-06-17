Reuters узнал об обсуждении кабмином РФ докапитализации "Аэрофлота" на фоне кризиса

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает вопрос о докапитализации "Аэрофлота" через допэмиссию акций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Помимо государства, в ней может поучаствовать госбанк ВТБ.

Источник "Интерфакса" в одном из ведомств также осведомлен о том, что чиновники и ВТБ обсуждали докапитализацию "Аэрофлота", пострадавшего из-за ограничений в связи с пандемией, но не знает, какие решения приняты и о каком потенциальном объеме идет речь.

По данным собеседника Reuters, "Аэрофлот", который сейчас на 51,2% принадлежит государству, может выпустить допэмиссию на сумму около 80 млрд рублей. РФ может купить акции на 50 млрд рублей, а остальные выкупят ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций в равных пропорциях.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". У государства в "Аэрофлоте" через Росимущество 51,17% акций, пакетом в 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту компании, еще 4,3% - казначейский пакет, 35,7% - у институциональных инвесторов.

"РФПИ и международные партнеры фонда изучают возможность инвестиций в "Аэрофлот", - сказал представитель фонда.

Представитель "Аэрофлота" сказал "Интерфаксу", что не располагает такой информацией.

На этой неделе источник "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства сообщал, что "Аэрофлот" в рамках постановления о поддержке системообразующих организаций на фоне COVID-19 может получить пятилетние госгарантии для кредитования в нескольких банках. По его данным, за госгарантиями "Аэрофлот" обратился в мае, речь идет о привлечении значительных кредитных ресурсов ряда банков, в том числе Сбербанка. Процентная ставка по кредитам, как ожидается, может составить от 6,5 до 7% годовых. Как того требует постановление, для получения госгарантий "Аэрофлот" предложил программу оптимизации бизнеса.

Ранее сообщалось, что авиакомпании России могут получить из резервного фонда 23,4 миллиарда рублей поддержки в условиях пандемии COVID-19. Каждой компании выделят 365 рублей за каждого пассажира, потерянного с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. 18 мая стало известно, что Росавиация подписала приказ о выделении "Аэрофлоту" 7,89 миллиарда рублей субсидий, обещанных правительством.