"Аэрофлот" получит почти 8 млрд рублей "COVID-субсидий"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Росавиация подписала приказ о выделении группе "Аэрофлот" 7,89 миллиарда рублей субсидий, обещанных правительством в связи с ситуацией с коронавирусом, сказала "Интерфаксу" представитель Росавиации.

Субсидии получат ПАО "Аэрофлот", АО "Авиакомпания Россия" и АО "Авиакомпания "Аврора". Компании смогут частично компенсировать свои расходы деньгами из федерального бюджета. Приказы о выделении субсидий подписал в понедельник первый заместитель министра транспорта – руководитель Росавиации Александр Нерадько. Группа "Аэрофлот" подавала заявку на компенсацию потерь за февраль-апрель 2020 года.

Росавиация рассмотрит документы еще от шести компаний: martavia, "Уральских авиалиний", S7, AZUR air, "Азимута" и Red Wings.

Авиакомпании России могут получить из резервного фонда 23,4 миллиарда рублей поддержки в условиях пандемии COVID-19. Каждой компании выделят 365 рублей за каждого пассажира, потерянного с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Перевозчики смогут на эти деньги выплатить зарплаты персоналу, заплатить за лизинг и стоянку самолетов.

Согласно постановлению правительства, группа компаний "Аэрофлот" не может претендовать больше чем на 7,89 миллиарда рублей субсидий. По правилам, государственные компании с пассажиропотоком более 20 миллионов человек могут претендовать не больше чем на 33,7% всех субсидий.

По данным Росавиации, в феврале 2020 года авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 6,4% (из крупнейших компаний ушли в "минус" только "Аэрофлот" и "Россия"), в марте – сократили на 28%, в апреле падение ускорилось до 92%.