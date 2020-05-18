Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

"Аэрофлот" получит почти 8 млрд рублей "COVID-субсидий"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Росавиация подписала приказ о выделении группе "Аэрофлот" 7,89 миллиарда рублей субсидий, обещанных правительством в связи с ситуацией с коронавирусом, сказала "Интерфаксу" представитель Росавиации.

Субсидии получат ПАО "Аэрофлот", АО "Авиакомпания Россия" и АО "Авиакомпания "Аврора". Компании смогут частично компенсировать свои расходы деньгами из федерального бюджета. Приказы о выделении субсидий подписал в понедельник первый заместитель министра транспорта – руководитель Росавиации Александр Нерадько. Группа "Аэрофлот" подавала заявку на компенсацию потерь за февраль-апрель 2020 года.

Росавиация рассмотрит документы еще от шести компаний: martavia, "Уральских авиалиний", S7, AZUR air, "Азимута" и Red Wings.

Авиакомпании России могут получить из резервного фонда 23,4 миллиарда рублей поддержки в условиях пандемии COVID-19. Каждой компании выделят 365 рублей за каждого пассажира, потерянного с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Перевозчики смогут на эти деньги выплатить зарплаты персоналу, заплатить за лизинг и стоянку самолетов.

Согласно постановлению правительства, группа компаний "Аэрофлот" не может претендовать больше чем на 7,89 миллиарда рублей субсидий. По правилам, государственные компании с пассажиропотоком более 20 миллионов человек могут претендовать не больше чем на 33,7% всех субсидий.

По данным Росавиации, в феврале 2020 года авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 6,4% (из крупнейших компаний ушли в "минус" только "Аэрофлот" и "Россия"), в марте – сократили на 28%, в апреле падение ускорилось до 92%.

Аэрофлот COVID-19 коронавирус

Новости по теме

Новости

Минэнерго задумалось о создании в РФ хранилищ стратегического нефтяного резерва

Кассовые сборы российских кинотеатров в 2019 году стали рекордными за 20 лет

Кассовые сборы российских кинотеатров в 2019 году стали рекордными за 20 лет
Пандемия коронавируса

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Источник узнал о планах продлить срок запрета на вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС

Экономический кризис

Банковский рынок рассчитывает тормозной путь автокредитования. Обзор

"Транснефть" предложила повысить тарифы на прокачку нефти

Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Заявления на 10 000 рублей подали родители 10 млн детей

Заявления на 10 000 рублей подали родители 10 млн детей

Турбизнес увидел в законопроекте о поддержке отрасли угрозу массовых банкротств

Brent подорожала до $33,61 за баррель

Brent подорожала до $33,61 за баррель
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');