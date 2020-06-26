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Минтранс подтвердил планы допэмиссии "Аэрофлота" в пользу государства и банков

Минтранс подтвердил планы допэмиссии "Аэрофлота" в пользу государства и банков
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих подтвердил обсуждение допэмиссии "Аэрофлота" в пользу государства и банков на фоне кризиса авиаперевозок из-за COVID-19.

"Группа "Аэрофлот" уже выбрала свою квоту (отраслевых субсидий - ИФ) на три месяца. Тем не менее, проблемы остаются, и есть необходимость оплаты труда персоналу в условиях, когда авиаперевозки не восстановились. Для "Аэрофлота" это серьезные проблемы. "Аэрофлот", соответственно, по этому поводу прорабатывает план по дополнительным объемам, который так же, как и РЖД они могли бы привлечь с рынка или с помощью государства, чтобы поддержать свою операционную деятельность", - сказал Дитрих журналистам в пятницу.

"Вопрос об источниках оплаты этой дополнительной эмиссии сейчас рассматривается. Вполне возможно, там будут и банки, что-то вполне возможно возьмет на себя государство. Тем не менее, эти вопросы сейчас прорабатываются", - добавил министр.

О том, что правительство обсуждает докапитализацию "Аэрофлота" через допэмиссию акций, ранее сообщали источники агентства Reuters. По их данным, помимо государства, в ней могут поучаствовать госбанк ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). "Аэрофлот", который сейчас на 51,17% принадлежит Росимуществу, может выпустить допэмиссию на сумму около 80 млрд рублей: РФ может купить акции на 50 млрд рублей, а остальные выкупят ВТБ и РФПИ в равных пропорциях, утверждали источники.

"Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". У государства в "Аэрофлоте" через Росимущество 51,17% акций, пакетом в 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% – менеджменту компании, еще 4,3% - казначейский пакет, 35,7% – у институциональных инвесторов.

Минтранс Евгений Дитрих Аэрофлот ВТБ РФПИ

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