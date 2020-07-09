Nvidia стал крупнейшим в США чипмейкером по капитализации, обогнав Intel

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Nvidia Corp впервые стал крупнейшим в США производителем чипов по рыночной стоимости, обогнав Intel Corp по итогам торгов в среду.

Котировки акций Nvidia выросли за день на 3,5% - до $408,64. В итоге капитализация компании достигла $251,31 млрд.

Бумаги Intel подорожали на 0,5% - до $58,61. В результате рыночная стоимость чипмейкера поднялась до $248,16 млрд, свидетельствуют данные FactSet.

За последний год цена акций Nvidia взлетела на 74%, в то время как капитализация Intel сократилась на 2%. Для сравнения, значение фондового индекса Nasdaq Composite за этот период выросло на 17%, а Standard & Poor's 500 - снизилось на 1,9%.

Nvidia впервые обогнала Intel в гонке за звание крупнейшего американского производителя микропроцессоров. Ранее это удавалось сделать Texas Instruments Inc. (несколько раз в 1999 и 2000 годах) и Qualcomm Inc. (с конца 2012 года по середину 2014 года компании неоднократно менялись местами на первой-второй позициях), по данным Dow Jones.