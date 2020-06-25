"ВТБ Капитал" поднял оценку акций Яндекса на 17%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" на 17% - до $62 за штуку и подтвердил рекомендацию "покупать" для этих бумаг, сообщил инвестбанк.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $49,54 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $50,3 за штуку.