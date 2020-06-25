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ЕЦБ запустит новый механизм кредитования центробанков за пределами еврозоны

ЕЦБ запустит новый механизм кредитования центробанков за пределами еврозоны
Фото: Reuters

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет предоставлять центробанкам за пределами еврозоны кредиты в евро в рамках механизма репо EUREP (Eurosystem repo facility for central banks), сообщил регулятор в четверг.

"EUREP позволит широкому ряду центральных банков брать займы в евро, обеспеченные долговыми бумагами, номинированными в евро и выпущенными правительствами стран еврозоны и наднациональными институтами", - говорится в сообщении ЕЦБ.

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Регулятор отмечает, что новый механизм обеспечит необходимую "ликвидность в евро в случае нарушения функционирования рынка из-за шока, вызванного COVID-19 и способного негативно повлиять на реализацию денежно-кредитной политики ЕЦБ".

Кредиты в рамках нового механизма будут доступны до июня 2021 года. EUREP дополнит двусторонние соглашения репо и своп-линии ЕЦБ.

Как отмечает Financial Times, решение ЕЦБ было принято в качестве меры предупреждения напряженности на валютном рынке в условиях пандемии.

ЕЦБ

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