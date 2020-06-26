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Рубль немного подешевел к доллару и евро на неоднозначных сигналах с внешних рынков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 69,08-69,12 руб. по итогам первой минуты торгов курс составил 69,12 руб. (+10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 77,46 руб. (+2,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,47 копейки к уровню закрытия четверга, до 72,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,6 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 59,64 копейки ниже официального курса.

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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро в начале торгов на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков. Поддержку рынкам оказывают сообщения о готовности ведущих мировых центробанков поддержать экономику, данные макроэкономической статистики и рост нефти, в то время как обеспокоенность инвесторов связана с ростом числа заболевших COVID-19 и рисками второй волны эпидемии.

Поддержку рисковым активам, в частности, оказало сообщение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о новом механизме кредитования центробанков за пределами еврозоны - EUREP (Eurosystem repo facility for central banks). Регулятор отметил, что новый механизм обеспечит необходимую "ликвидность в евро в случае нарушения функционирования рынка из-за шока, вызванного COVID-19 и способного негативно повлиять на реализацию денежно-кредитной политики ЕЦБ".

Данные о росте заказов на товары длительного пользования в США оказались лучше прогнозов. Объем заказов в мае вырос на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это максимальные темпы повышения с июля 2014 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 10,9%, сообщает Trading Economics.

Обеспокоенность инвесторов продолжают вызывать новости о ситуации с распространением коронавируса в США. Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил в эфире Fox Business Network, что скачок новых случаев заболевания в некоторых штатах может привести к частичному восстановлению ограничительных мер.

"В "горячих точках" наблюдаются скачки. В этом нет никакого сомнения. И отдельные места, и магазины будут закрываться", - сказал он, подчеркнув, что у властей есть возможности действовать "более оперативно, чем два-три месяца назад".

Кадлоу также отметил позитивную динамику в некоторых штатах, включая Иллинойс, Колорадо, Мичиган, а также в округе Колумбия. Помимо этого, он заявил, что все еще ожидает V-образного восстановления экономики США.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются после роста накануне на американских статданных. Однако по итогам недели нефтяные цены могут продемонстрировать снижение на фоне роста запасов в США и продолжающегося распространения коронавируса в мире.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,8% - до $41,38 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,8%. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на 0,7%% - до $38,99 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,9%.

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