Недельная инфляция в РФ стабилизировалась на уровне 0,1%, годовая ускорилась до 3,2%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 16 по 22 июня составила 0,1% после также 0,1% неделей ранее, "нулевой" недели со 2 по 8 июня и двух недель по 0,1% до этого, сообщил в четверг Росстат.

Как сообщалось, во второй половине марта недельная инфляция резко ускорилась до 0,2-0,3% с традиционных 0-0,1% на фоне ослабления рубля и ажиотажного спроса на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Но в конце апреля и в начале мая вышеперечисленные факторы уже в большой степени были исчерпаны, и динамика инфляции вернулась к обычным для этого времени 0,0-0,1%.

С начала месяца к 22 июня цены выросли на 0,2%, с начала года они поднялись на 2,6%.

Как сообщалось, в мае инфляция составила 0,3%, в годовом выражении на конец мая она равнялась 3,0%.

Среднесуточная инфляция за 22 дня июня составила 0,01%, за аналогичный период прошлого года она равнялась 0,003%.

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 22 июня подросла до 3,2% (3,18% без округления до десятых) с 3,1% (3,12% без округления до десятых) на 15 июня и 3,0% (3,02%) на конец мая.

Некоторое ускорение годовой инфляции в июне было абсолютно ожидаемым и объясняется низкой базой июня 2019 года, когда инфляция за весь июнь оказалась нулевой.

За период с 16 по 22 июня среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур - на 0,7%, рис - на 0,6%, гречневую крупу - на 0,5%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю составил 0,8%, в том числе на картофель - 4,4%, яблоки - 3,1%, морковь - 1,4%. В то же время помидоры стали дешевле на 5,1%, лук - на 4,3%, огурцы - на 4,1%, капуста - на 2,0%.

Цены на автомобильный бензин увеличились за неделю на 0,3%, дизельное топливо - на 0,2%.

Минэкономразвития на прошлой неделе пересмотрело прогноз инфляции в РФ в 2020 году, сблизив его с оценками Минфина. Как сообщал ранее источник "Интерфакса", Минфин оценивал инфляцию в 2020 г. в 3,3% и предлагал понизить прогноз Минэкономразвития, составлявший 4%. Новый прогноз ближе к оценке Минфина и равняется 3,5% (такая цифра приводится в письме Минэкономразвития, направленном в прошлый в понедельник в правительство, с копией которого ознакомился "Интерфакс").

Совет директоров Банка России 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 4,50% годовых.

"Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано", - отмечалось в релизе ЦБ.

"В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%", - поясняли в ЦБ столь резкое понижение ключевой ставки, которое, впрочем, ожидалось рынком после серии "голубиных" заявлений Банка России.

ЦБ РФ представит уточненную оценку инфляции на 2020 год на опорном заседании совета директоров в июле, сейчас видит, что индекс будет в нижней части диапазона 3,8-4,8%.

"Мы последний раз официальный прогноз давали в прошлый раз, в апреле, наша оценка инфляции на конец года - 3,8-4,8%. Достаточно широкий коридор, учитывая все обстоятельства, неопределенность многих факторов, которые влияют на инфляцию", - сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"И сейчас, по нашей оценке, скорее всего, инфляция будет находиться в нижней части этого диапазона, но уточненную оценку мы дадим в июле на следующем опорном заседании", - отметила глава ЦБ.