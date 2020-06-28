Путин спрогнозировал инфляцию в 4% по итогам года

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что инфляция по итогам 2020 года будет на уровне 4%, в соответствии с ориентиром.

"Сейчас у нас по году было 3%. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%, и, скорее всего, где-то около 4% и будет", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Путин напомнил, что в 90-е годы инфляция в России составляла около 2600%. "Даже в 98-м году, когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11%", - сказал президент РФ.

ЦБ в конце апреля повысил прогноз по инфляции на 2020 год до 3,8-4,8% с 3,5-4,0%. Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2020 году на уровне 4%. Минфин в конце мая вообще предлагал понизить прогноз до 3,3%, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией ведомства.