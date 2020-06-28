Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 28.06В России 634 437+6 791В мире 9 979 535+177 963

Путин спрогнозировал инфляцию в 4% по итогам года

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что инфляция по итогам 2020 года будет на уровне 4%, в соответствии с ориентиром.

"Сейчас у нас по году было 3%. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%, и, скорее всего, где-то около 4% и будет", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Путин напомнил, что в 90-е годы инфляция в России составляла около 2600%. "Даже в 98-м году, когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11%", - сказал президент РФ.

ЦБ в конце апреля повысил прогноз по инфляции на 2020 год до 3,8-4,8% с 3,5-4,0%. Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2020 году на уровне 4%. Минфин в конце мая вообще предлагал понизить прогноз до 3,3%, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией ведомства.

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon

Чубайс стал членом совета директоров "Системы"

Чубайс стал членом совета директоров "Системы"

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июня

SEC официально подвела итоги ICO TON Дурова

Принято инвестрешение о продолжении "Турецкого потока" до Венгрии

Gap объединился с Канье Уэстом для запуска новой линии одежды

Microsoft закроет все свои розничные магазины

Microsoft закроет все свои розничные магазины

Созданный Лужковым калининградский агрокомплекс перешел в собственность Батуриной

Созданный Лужковым калининградский агрокомплекс перешел в собственность Батуриной

"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации в РФ, обогнав Сбербанк

"Газпром" заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды

"Газпром" заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');