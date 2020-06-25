Снижение рынка акций РФ в четверг сдержала отскочившая нефть

Индекс МосБиржи удержался выше 2760п

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за упавшими мировыми площадками накануне на фоне опасений длительного восстановления мировой экономики из-за дальнейшего распространения коронавируса COVID-19, к вечеру темпы отката заметно снизились благодаря отскоку нефти вверх.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2760,75 пункта (-1,1%, утром индекс падал к 2740 пунктам), индекс РТС - 1257,18 пункта (-1,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,7%.

Доллар подорожал до 69,18 рубля (+0,32 рубля).

Подешевели акции "РусГидро" (-5,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-3,3%), "Сургутнефтегаза" (-2,4% и -1,8% "префы"), "Татнефти" (-2,2% и -1,8% "префы"), "АЛРОСА" (-2,2%), "Газпрома" (-2,1%), "Интер РАО" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,8%), "Мечела" (-1,8%), "Россетей" (-1,8%), "Роснефти" (-1,6%).

Упали акции "Газпром нефти" (-4,3%, до 338,85 рубля) из-за отсечки на "Мосбирже" дивидендов за второе полугодие 2019 года (19,82 рубля на акцию).

Выросли акции "Яндекса" (+3,4%, до 3460 рублей), GDR X5 Retail (+2,1%), "Ростелекома" (+2%), ПАО "Полюс" (+1,4%), АФК "Система" (+0,6%).

"Яндекс" удвоил объем SPO, разместив по итогам процедуры ускоренного формирования книги заявок акции на $400 млн, а не на $200 млн, как планировалось изначально. Инвестиции привлекаются "для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю".

С учетом привлечения еще $600 млн в рамках частного размещения акций в пользу ВТБ и структур Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова (итоговый объем этой сделки от заявленной изначально не отличается) всего "Яндекс" без учета комиссий и расходов получит $1 млрд.

Цена размещения в рамках SPO составила $49,25 за акцию, всего размещено 8 млн 121 тыс. 827 новых акций класса "А". У андеррайтера - Goldman Sachs - есть опцион на приобретение дополнительно 1 млн 218 тыс. 274 акций по цене размещения в течение месяца после сделки. По условиям сделки ВТБ, Абрамович, Абрамов и Фролов взяли на себя обязательство не продавать купленные акции "Яндекса" в течение двух лет. Кроме того, на протяжении того же периода времени их максимальная доля в компании будет ограничена уровнем 3,99%.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, бумаги российских компаний оказались под давлением нисходящего тренда на мировых рынках акций, вызванного ростом числа инфицированных COVID-19, протекционистской политикой ряда стран и политической обстановкой в мире в целом. МВФ вновь понизил свой прогноз спада мирового ВВП на этот год - с 3% до 4,9%. Нефть со среды подешевела на фоне негативных новостей и ухудшения перспектив восстановления мировой экономики и спроса (цена Brent опускалась ниже $40 за баррель), отмечает аналитик.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, утром в четверг рынок акций отыграл все негативные события среды. Ожидания второй волны COVID-19 начали реализовываться, что заставляет инвесторов проводить переоценку своих надежд на быстрое восстановление деловой активности в мире. На фоне упавшей нефти среди аутсайдеров дня преобладали бумаги нефтяников. Однако день не обошелся без хороших новостей. Yandex не только "разошелся" со Сбербанком, но и провел вторичное размещение акций почти на $400 млн, а также планирует привлечь еще $600 млн. Одним из источников этого финансирования станет ВТБ, который получит долю в компании чуть более 1%. Под давлением были акции "АЛРОСА", которая объявила о приостановке работ на подземном руднике "Интернациональный" из-за вспышки коронавируса.

Рубль немного сдал позиции, но от более глубокого движения его защищает налоговый период, пик платежей в котором приходится на четверг. В случае дальнейшего негатива в нефти и на внешних рынках отечественная валюта способна продолжить движение до 70,0-70,5 руб./$1.

Европа утром упала, но уже днем начала восстанавливаться во главе с сектором автомобилестроения. Утренний пессимизм был связан с очередным ухудшением прогнозов от МВФ и крайне неприятной американской статистикой COVID-19. В среду число случаев заражения в США превысило 45,5 тыс. за день - это спровоцировало Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут вернуть 14-дневный карантин для прибывающих из наиболее неблагополучных штатов. Однако в ВТО полагают, что наихудший сценарий падения глобальной торговли уже не реализуется. В I квартале было отмечено падение на 3%, а во втором, по предварительной оценке, составит около 18,5%.

Сбербанк и ВЭБ планируют предоставить до 400 млрд рублей российским нефтяным компаниям для первичного бурения 3 тыс. скважин. Данная программа рассчитана на подготовку скважин с последующим завершением в период восстановления глобального спроса. В 2019 году в число действующих скважин составляло около 180 тыс. Однако пока рано говорить о восстановлении спроса. Коммерческие запасы нефти в США на 16% превышают средний показатель за пять лет. Рост заболеваемости COVID-19 и возвращение некоторых ограничительных мер может негативно повлиять на спрос. Даже сам факт увеличения числа заболевших может удержать потребителей от активных перемещений с использованием личного или общественного транспорта, полагает аналитик.

Российский рынок, прежде всего, обращает внимание на перспективы восстановления спроса на нефть. Даже при мягких ограничительных мерах в условиях второй волны COVID-19 возвращение к прежним объемам потребления нефти займет более длительный период, считает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич отмечает, что в ходе сессии за счет улучшения внешнего фона рынок акций РФ смог отыграть часть утренних потерь, в том числе благодаря отскоку нефти Brent, которая вернулась в район $40,5 за баррель. В Европе к вечеру основные индексы вышли в "плюс", в США в первые часы индексы удерживали позиции среды. Учитывая динамику внешних рынков днем ранее, можно было ожидать более сильного снижения рынка акций в четверг и ухода индекса МосБиржи в диапазон 2700-2750 пунктов. Однако он смог удержать позиции над верхней границей данного коридора.

Вместе с тем, в ближайшее время давление на мировые рынки может сохраниться на фоне роста темпов заражения коронавирусом в США, что будет способствовать дальнейшему отступлению российских акций. В этой связи "медведи" могут предпринять попытку пробоя поддержки, расположенной на уровне 2700 пунктов. В случае если им удастся увести индекс МосБиржи под эту отметку, существенно вырастет вероятность углубления снижения, считает Зварич.

По словам начальника аналитического отдела ИК Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, торговая активность несколько увеличилась по сравнению с уровнем начала недели, что сопровождается снижением большинства ликвидных бумаг. Среди акций из индекса МосБиржи в лидерах по темпам роста выступили бумаги Yandex на фоне новостей об успешном SPO.

Основные мировые фондовые индексы показали смешанную динамику. Статистика новых заболевших COVID-19 остается высокой. По последним данным ВОЗ за 23 июня, количество зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире взлетело на рекордные на 135 тыс. человек (до 9,1 млн) против 133 тыс. днем ранее, при этом очаг заражения прочно обосновался на американском континенте.

Нефть

Рынку нефти может не хватить запала для роста, и тогда целью отката станет уровень $35,4 за баррель Brent. Июль достаточно слабый месяц в последние годы: c 2015 года только в 2017 году был отмечен рост цены Brent, а в остальные четыре года было отмечено снижение. Тревогу вызывает продолжение первой волны коронавируса в отдельных странах с высоким потреблением нефтепродуктов (речь об Индии и Бразилии, на которые приходится около 8% потребления). В Китае также отдельные новые очаги могут потребовать локального возобновления карантина, что может стать фактором давления на нефтяные цены в июле-августе, считает Беденков.

В среду упали индексы в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 2,9-3,4%) и США (индикаторы потеряли 2,2-2,7%) на фоне скачка новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах.

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз снижения мировой экономики в 2020 году до 4,9% с 3%. Восстановление мировой экономики в 2021 году МВФ ожидает более низкими темпами, чем оценивалось в апреле - 5,4% вместо 5,8%.

В Азии в четверг также преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, Китай и Гонконг не работают в связи с Праздником драконьих лодок) из-за ослабления надежды инвесторов на относительно быстрое восстановление мировой экономики, однако Европа вышла в "плюс" (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-1%), замедлила снижение Америка (индекс S&P 500 теряет всего 0,1%).

Средний прирост новых случаев заболевания за последние семь дней увеличился более чем на 30% по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют расчеты CNBC, произведенные на основании данных университета Джонса Хопкинса.

По информации Bloomberg, прирост числа выявленных случаев инфицирования увеличивается в Техасе, Флориде, Аризоне и Калифорнии, а власти некоторых штатов и городов рассматривают возможность замедлить или приостановить смягчение карантинных мер.

Помимо этого, агентство сообщило, что США могут ввести пошлины на товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании стоимостью $3,1 млрд, что повышает опасения новой торговой войны.

Окончательные данные о снижении ВВП США в первом квартале совпали с предварительными цифрами и прогнозами - экономика снизилась на 5% в пересчете на годовые темпы, падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП снизился на 1,1%.

Число новых заявок на пособие по безработице в США снизилось меньше прогноза: число заявок на прошлой неделе составило 1,48 млн, эксперты ожидали падения в среднем до 1,3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,54 млн, а не 1,508 млн, как сообщалось ранее.

Нефть Brent в четверг падала ниже $40 за баррель, но затем сумела отскочить вверх; к 18:50 цена Brent находилась на $2,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $40,63 за баррель (+0,8% и -5,4% накануне), августовская цена WTI - $38,32 за баррель (+0,8% и -5,9% в среду).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает рост числа новых случаев заражения COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост запасов нефти в Штатах по итогам третьей недели подряд - на 1,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 100 тыс. баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 1 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции Мособлбанка (-8,9%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (-4,4%), "Селигдара" (-3,6%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+20,8% и +37,5% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+19,1%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (+14,7% и +17,7% "префы"), АДР Qiwi (+2,2%), ПАО "Фармсинтез" (+2,1%), ПАО "Уралкуз" (+2,1%), "Соллерса" (+1,6%), ГДР TCS (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 77,706 млрд рублей (из них 13,821 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).