Котировки нефти перешли к снижению на опасениях о новой волне COVID-19

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению после роста утром в пятницу и могут понести недельные потери. На цены давит быстрый рост распространения коронавируса в США и увеличение случаев заражения в других странах мира: это указывает на долгосрочные препятствия для восстановления спроса на нефть, пишет MarketWatch.

К 17:45 по Москве августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $40,46 за баррель, что на $0,59 (1,44%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,81 (2,09%), до $37,91 за баррель.

"Восстановлению спроса на нефть на этой неделе был нанесен удар после того, как в США был зафиксирован самый существенный скачок числа заражений коронавирусом, что позволяет предположить, что многим штатам придется вновь ввести режим локдауна", - считает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

В США, по данным университета Джонса Хопкинса, в минувший четверг выявили 40 000 новых случаев заражения коронавирусом. Высокое число заражений по-прежнему регистрируется в таких штатах как Калифорния, Флорида и Техас, власти этих территорий приостановили отмену ранее введенных ограничений.

В то же время оптимизму инвесторов способствует, в частности, сообщение агентства Reuters, которое ссылается на данные спутников, об уверенном росте движения на дорогах в Китае, Европе и США.

Помимо этого, согласно данным графика портовых отгрузок, с которым ознакомился "Интерфакс", отгрузка нефти из европейских портов России в июле, как ожидается, упадет на 33% по сравнению с июнем, при этом отгрузка российской нефти снизится на 42%. Как отмечают трейдеры, сильное снижение планируемого экспорта нефти из европейских портов России в июле по сравнению с июнем вызовет битву за каждый груз и приведет к дальнейшему росту премии цены Urals к Brent.