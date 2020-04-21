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Mercedes-Benz отзовет в РФ почти тысячу автомобилей различных классов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - АО "Мерседес Бенц Рус" (100%-ное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) отзывает в РФ 983 машины различных классов, сообщил Росстандарт.

Как следует из размещенной ведомством во вторник информации, для проверки элементов электропроводки будут отозваны 494 внедорожника Gelendwagen "второго поколения" (тип 463), выпущенные с мая по ноябрь 2018 г.

"Жгуты электропроводов передних дверей могли быть проложены ненадлежащим образом", - поясняет ведомство причину отзыва.

На машинах изменят прокладку указанных жгутов, а в случае повреждений - заменят эти элементы. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Накануне Росстандарт также сообщил об отзыве партии из еще 489 машин Mercedes-Benz - E-класса (тип 213), S-класса (тип 222 и тип 217), G-класса (тип 463), AMG GT (тип 290), - которые были изготовлены с мая 2018 г. по апрель 2019 г.

Причиной отзыва в данном случае стало возможное несоответствие спецификации эластомерного материала подводящего маслопровода турбокомпрессора. Маслопровод будет бесплатно заменен в ходе отзывной кампании.

Уполномоченные представители АО "Мерседес-Бенц Рус" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для ремонтных работ.

При этом владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Росстандарт Мерседес Бенц Рус Mercedes-Benz

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