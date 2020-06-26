Рынок акций РФ к закрытию пятницы растерял утренний рост вслед за миром

Неделя завершилась консолидацией

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу растерял весь утренний рост на фоне подешевевшей нефти и отката индексов в США из-за опасений длительного восстановления мировой экономики на фоне продолжающегося распространения коронавируса COVID-19; индекс МосБиржи притормозил у 2760 пунктов благодаря ослаблению рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2761,74 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1246,74 пункта (-0,8%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3,1%.

Доллар вырос до 69,79 рубля (+0,77 рубля).

В целом неделя завершилась консолидацией: индекс МосБиржи подрос всего на 0,1%, индекс РТС снизился на 0,2% на фоне роста доллара на 0,35 рубля.

Подешевели в пятницу рублевые акции "РусГидро" (-3,1%), "ФСК ЕЭС" (-2,6%), "Россетей" (-1,4% и -1,7% "префы"), Сбербанка (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), ВТБ (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

Выросли бумаги "Ростелекома" (+2,5%), "Магнита" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,5%), "Газпрома" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "РусАла" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%) и "Мечела" (+0,4%), бумаги "Башнефти" (+0,4%).

Поддержку акциям "Газпрома" оказали известия, что акционеры концерна одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию (общая сумма дивидендов составит 360,784 млрд рублей).

Глава концерна Алексей Миллер сообщил по итогам годового собрания акционеров, что "Газпром" уже поставляет газ в Китай по газопроводу "Сила Сибири", обсуждает увеличение поставки по нему на 6 млрд куб. м - до 44 млрд куб. м газа в год, а также организацию поставок газа с Дальнего Востока, строительство "Силы Сибири 2" и "Западного маршрута".

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций утром в пятницу предпринял попытку восстановления на фоне мер поддержки экономик мировыми центробанками, но перед выходными вновь возросли распродажи. Не стоит полностью игнорировать факт возобновления роста заболеваемости COVID-19. Известно, что к странам, вновь вводящим карантинные меры в некоторых своих областях с особенно высоким ростом количества инфицированных (США, Германия, Китай и Австралия), присоединилась и Португалия. Некоторые же регионы, такие как штат Техас, не торопятся снимать карантинные меры.

Дивиденды, близкие к рекордным

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, приятной стала новость, что акционеры "Газпрома" получат от компании близкие к рекордным дивиденды за 2019 год, перед их возможным значительным снижением или даже паузой, вызванной обвалом мировых рынков на фоне пандемии коронавируса. Список акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 16 июля. Важно, что дивиденды 2019 года платятся по новой дивидендной политике: 30% от чистой прибыли по МСФО (в этом году еще решено не применять корректировку на неденежные статьи). За 2020 год по новой дивидендной политике намечено направить акционерам не менее 40% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

А будет ли эта прибыль - станет понятно, исходя из цен на природный газ в Европе. В первом квартале 2020 года "Газпром" показал гигантский убыток по российским стандартам, но большую часть из этих 306 млрд рублей составил убыток по курсовым разницам, поэтому прибыль по итогам текущего года найти будет сложно. Лучше ситуация может быть в следующие годы, поскольку пока форварды на 2021 год складываются на уровне $142, на 2022 год - $162 за 1 тыс. кубометров газа, отмечает Абелев.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, утром рынок подрос вслед за индексами в США, где власти и ФРС вновь нашли слова и решения, чтобы рынки игнорировали свои страхи по поводу второй волны COVID-19. Нефть поднималась в пятницу выше $41 за баррель, европейские индексы также демонстрировали позитивную динамику.

Потенциальной угрозой для отечественных производителей удобрений может стать новость из США. Производитель удобрений компания Mosaic обратился в министерство торговли страны с просьбой провести расследование по поводу несправедливо субсидируемого экспорта фосфорных удобрений из Марокко и РФ. Минтранс РФ подтвердил информацию об обсуждении допэмиссии акций "Аэрофлота" в пользу государства и банков.

Риски со стороны нефти

Риски со стороны нефти постепенно снижаются, так как различные сервисы указывают на восстановление трафика в крупнейших городах Азии и Европы до уровней перед пандемией. В то же время МВФ предупреждает о второй волне падения рынков на фоне второй волны COVID-19. Карантинные меры возвращены в некоторых районах столицы Португалии Лиссабоне, в некоторых регионах западной Германии, в Пекине и австралийском штате Виктория. В Техасе приостановили план выхода экономики из карантинных мер. Американский центр профилактики и контроля инфекций предполагает, что реальное число случаев COVID-19 в США может быть в десять раз больше, чем официальные данные. Однако рынки уже привыкли, что на любое ухудшение финансовые регуляторы отвечают новыми программами ликвидности или расширением уже существующих.

Риском для рынка нефти может быть желание некоторых производителей вновь нарастить добычу. В США на прошлой неделе она увеличилась на 0,5 млн б/с (до 11,0 млн б/с). Еще больше это желание может проявиться в случае повышения котировок нефти Brent до $45-50 за баррель.

Тем не менее, вечером в пятницу на фоне негативной динамики индексов США и падения котировок нефти российские индексы распрощались с достижениями дня. Сомнений нет в том, что в долгосрочном плане альтернатив рынку акций нет, но на обозримом горизонте растут риски второй волны COVID-19, которая может значительно задержать восстановление глобальной экономики и спроса на ресурсы и товары, считает Кочетков.

В США в четверг индексы завершили день ростом на 1,1-1,2% после волатильной сессии, подъем отмечался к концу торгов в ожидании публикации Федеральной резервной системой (ФРС) США результатов стресс-тестов крупнейших банков.

Федрезерв США по итогам традиционного стресс-теста крупнейших банков сообщил, что все они остаются хорошо капитализированными и достаточно сильны, чтобы противостоять кризису. Регулятор ограничил дивидендные выплаты и buyback банков для сохранения их капитала. Банк Японии заявил о готовности наращивать стимулирующие меры на фоне риска возникновения второй волны пандемии COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США в четверг было зарегистрировано рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом - 37077. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 апреля. Тогда в США подтвердился 36291 случай заражения COVID-19.

В пятницу выросли индексы акций в Азии, за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,8%), в Европе после дневного роста настроения к вечеру ухудшились (индексы CAC 40, DAX ушли в "минус" на 0,2-0,7%, FTSE сократил прирост до 0,2% с 1,4%), минусует Америка (индекс S&P 500 потерял 1,6% и ушел к 3035 пунктам).

Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил о готовности наращивать стимулирующие меры на фоне риска возникновения второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он также отметил, что по мере смягчения негативного влияния вируса экономика страны будет постепенно восстанавливаться, что позволит ЦБ вернуться к своей цели по достижению 2%-ного уровня инфляции, сообщает Trading Economics.

По данным Минторга США, расходы населения США в мае 2020 года выросли на рекордные 8,2% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 9%. В апреле, согласно пересмотренным данным, расходы американцев рухнули на 12,6%, а не на 13,6%, как сообщалось ранее. Тем не менее, их снижение было рекордным в связи с жесткими ограничительными мерами, введенными в стране для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Доходы населения США в мае упали на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах снижения на 6%; в апреле доходы американцев выросли на рекордные 10,8%.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне вырос до 78,1 пункта при прогнозах роста до 79 пунктов.

Нефть вечером в пятницу подешевела на фоне роста запасов в США и продолжающегося распространения коронавируса в мире; цена Brent к 18:50 откатилась к уровню суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $40,57 за баррель (-1,2% и +1,8% в четверг), августовская цена WTI - $38,08 за баррель (-1,7% и +1,9% накануне).

Поддержку нефтяному рынку в четверг оказали данные о росте заказов на товары длительного пользования в США. Объем заказов в мае вырос на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это максимальные темпы повышения с июля 2014 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 10,9%, сообщает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (-12,5% и -15,5% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-9%), ПАО "ОР" (-3,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-3,5%).

Выросли акции ПАО "Центральный телеграф" (+7,1% и +8,6% "префы"), Мособлбанка (+3,7%), ПАО "Русолово" (+2,7%), GDR X5 Retail (+2,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+2,1%), "М.Видео" (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,009 млрд рублей (из них 11,295 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 8,986 млрд рублей – на обыкновенные акции Сбербанка).