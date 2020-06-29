Пионер сланцевой отрасли США Chesapeake Energy объявила о банкротстве

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американская нефтегазовая компания Chesapeake Energy Corp. (SPB: CHK), пионер разработки сланцевых месторождений в США, объявила о банкротстве, не справившись с последствиями обвала цен на нефть.

Chesapeake - крупнейшая из компаний сектора, ставших жертвой кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Резкое падение спроса на нефть из-за локдаунов, введенных по всему миру с целью сдерживания распространения COVID-19, стало последним ударом для Chesapeake, накопившей крупный долг за предыдущие годы, пишет The Wall Street Journal.

В воскресенье компания сообщила, что приступает к реструктуризации операций в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Соглашение, заключенное Chesapeake с кредиторами, позволит ей сократить долг на $7 млрд.

Chesapeake также договорилась с банками о предоставлении ей кредитной линии на сумму $925 млн, которая обеспечит компании финансирование на период реструктуризации. В этот период Chesapeake планирует продолжать операции в обычном режиме, говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, Chesapeake согласовала с кредиторами условия выделения ей $2,5 млрд для финансирования операций после завершения процесса реструктуризации. Также кредиторы и держатели приоритетных облигаций компании согласились приобрести новые акции Chesapeake на $600 млн после ее выхода из процесса банкротства.

"Мы кардинально меняем структуру капитала и бизнеса Chesapeake, чтобы преодолеть наши давние финансовые трудности и использовать наилучшим образом наши существенные операционные преимущества", - заявил главный исполнительный директор компании Дуглас Лоулер.

Chesapeake, основанная в 1989 году, отчасти является жертвой своего собственного успеха, а также успеха ее конкурентов в разработке сланцевых месторождений, отмечают эксперты. Сланцевая революция привела к избытку предложения нефти и газа на мировом рынке, что вызвало падение цен. В течение многих лет Chesapeake пыталась сократить огромный долг, образовавшийся в период активного развития ее операций.

В мае этого года Chesapeake предупредила, что будущее компании под угрозой, поскольку резкое снижение цен на нефть и природный газ существенно ухудшило ее возможности по обслуживанию долга. Падение нефтяного рынка, вызванное сокращением спроса из-за пандемии, усилилось в марте этого года после решения Саудовской Аравии резко увеличить добычу нефти.

В первом квартале 2020 года Chesapeake зафиксировала чистый убыток в размере $8,3 млрд, списав стоимость нефтегазовых активов, преимущественно сланцевых участков в Техасе, Вайоминге и Луизиане, на сумму $8,5 млрд. В начале июня Chesapeake не смогла произвести процентные выплаты на $10 млн по долговым обязательствам.

Капитализация Chesapeake в настоящее время составляет порядка $116 млн. Для сравнения: 10 лет назад она достигала $37,5 млрд.