Рубль подешевел к бивалютной корзине в начале торгов на опасениях второй волны COVID-19

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Доллар слегка снижается, евро растет на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне усиления опасений инвесторов относительно возникновения в ряде стран мира второй волны коронавируса COVID-19.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,74-69,84 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 69,75 руб./$1 (-4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 78,55 руб./EUR1 (+21,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,28 копейки к уровню закрытия пятницы, 26 июня, до 73,71 рубля.

Доллар при этом оказался на 62,41 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,0062 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к бивалютной корзине на старте торгов на опасениях возникновения второй волны пандемии в США и некоторых других странах и уменьшения в этой связи интереса инвесторов к рисковым активам.

Ситуация с пандемией коронавируса в мире

Число жертв COVID-19 по всему миру превысило 500 тыс. человек, у более 10 млн человек обнаружено заболевание, сообщает университет Джонса Хопкинса. Согласно последним данным, число зараженных по всему миру достигло 10 070 339 человек. При этом от COVID-19 уже скончались 500 306 человек.

По числу заражений лидируют США - здесь 2 542 675 подтвержденных случаев заболевания. Умерли 125 763 человека. На втором месте Бразилия с 1 313 667 случаями COVID-19 и 57 070 смертями.

Американские штаты Техас и Флорида были вынуждены приостановить снятие ограничений, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавируса. Число новых случаев заболевания растет по всей стране, особенно на юге и западе США.

Отдельные ограничения были также вновь введены в некоторых районах столицы Португалии Лиссабона, в западной Германии, Пекине и штате Виктория в Австралии.

Тем временем, данные из Китая говорят об улучшении экономической ситуации в стране. Прибыль крупных промышленных предприятий КНР в мае выросла впервые с ноября - на 6% - на фоне наращивания бизнесом объемов производства и продаж при постепенном снятии ограничений по всему миру.

Нефть дешевеет на новостях о COVID-19

Цены на нефть опускаются в понедельник на данных о новой волне роста заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в понедельник снизилась на 1,49% - до $40,41 за баррель.

Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 1,43% - до $37,94 за баррель. За минувшую неделю Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,4%.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу - до 188 установок. Количество установок не растет с первой половины марта.