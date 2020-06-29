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Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8% в 2020 году

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения российской экономики на 5,8% в 2020 году (ранее прогнозировалось снижение на 5%), сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO).

ЭкономикаFitch сохранило прогноз падения мирового ВВП на уровне 4,6% в 2020 годуFitch сохранило прогноз падения мирового ВВП на уровне 4,6% в 2020 годуЧитать подробнее

Между тем в 2021 году эксперты теперь прогнозируют рост ВВП на 3,6% против майской оценки в 3%.

Повышение потребительских цен, как ожидается, на конец текущего года составит 3,5% (ранее - 3,9%), следующего года - 3,8% (прежде - 4%).

По прогнозам Fitch, ключевая ставка ЦБ РФ по итогам 2020 года окажется на уровне 4% годовых, 2021 года - 5%.

Курс доллара США на конец этого года ожидается в районе 70 рублей, следующего года - 68 рублей.

На конец 2022 года аналитики агентства предполагают инфляцию на уровне 4%, ставку - 5,5% годовых, курс - 67 рублей/$1. Ожидается, что ВВП увеличится на 2%.

По оценкам Fitch, российскую экономику во втором квартале текущего года ждет падение на 9,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в третьем квартале - снижение на 0,1%, в четвертом квартале - рост на 2%. В 2021 году предполагается увеличение в январе-марте на 2,5%, в апреле-июне - на 1,8%, в июле-сентябре - на 1,6% и в октябре-декабре - на 0,3%.

В годовом выражении падение ВВП РФ составит во втором квартале этого года 8,2%, в третьем квартале - 8,7%, в четвертом квартале - 7,5%, в первом квартале следующего года - 5,2%. Далее последует рост на 6,2% в апреле-июне, на 8,1% в июле-сентябре и на 6,3% в последние три месяца 2021 года.

Fitch

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