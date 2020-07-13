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Белоусов допустил переход экономики к росту 3% и выше еще до 2023 года

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Задача вывести российскую экономику на темпы роста выше среднемировых, то есть на устойчивый рост в 3% и выше, сохраняется, по прогнозу этого будет можно достичь в 2023 году и даже раньше, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совете при президенте по стратегическому развитию и наципроектам.

Экономический кризис

Цели по экономическому росту он назвал полностью актуальными и напомнил, что на их основе базируется "рост реальных доходов граждан и рост пенсионного обеспечения выше инфляции".

По предварительным данным чиновника, в июне безработица ускорилась до 6,3%, по Общенациональному плану действий власти должны добиться ее снижения к концу 2021 года до 5%.

В мае безработица в России выросла до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Последний раз уровень безработицы в стране превышал 6% в марте 2012 года (тогда равнялся 6,5%), ровно 6,0% он составлял в марте 2016 года и январе 2013 года.

Андрей Белоусов правительство коронавирус

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