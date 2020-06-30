Автодилеры "Рольф" и "Авилон" включены в список системообразующих предприятий

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие автодилерские центры включены в список системообразующих предприятий, сообщили в Минпромторге РФ.

В список вошли ООО "Рольф", АО "Авилон АГ", "ООО "Сатурн-2", ООО "Торговый дом "Агат", ООО "Управляющая компания "ТрансТехСервис", ООО "ГК "СБСВ-КЛЮЧАВТО". Решение принято по итогам заседания правкомиссии по повышению устойчивости развития экономики, которое прошло 19 июня.

Критерии отнесения к системообразующим для отрасли - выручка от 15 млрд руб., налоги - от 1,8 млрд руб.

Системообразующие предприятия могут рассчитывать на льготные кредиты на пополнение оборотного капитала, их нельзя банкротить, государство следит за их финансово-экономическим состоянием.

О господдержке автодилеры в лице отраслевой ассоциации РОАД начали просить еще в конце марта, опасаясь закрытия трети игроков рынка. Они, в частности, предлагали временно освободить их от социальных выплат, ввести каникулы по налогам на имущество и землю, дать отсрочку по уплате НДС.