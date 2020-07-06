Закрылся проект газопровода Atlantic Coast в США

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Американские Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc. объявили о закрытии проекта строительства газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), оценивавшегося в $8 млрд, объяснив такое решение продолжающимися регулятивными задержками и правовой неопределенностью.

Проект предусматривал строительство газопровода протяженностью порядка 965 километров, который должен был пройти через Западную Вирджинию, Вирджинию и Северную Каролину, в том числе, под Аппалачской тропой (известный маршрут пешеходного туризма в горной системе Аппалачи, который проходит от Джорджии до Мэна - прим. Интерфакс).

"Принятое решение обусловлено растущей правовой неопределенностью, которая нависает над масштабными проектами развития энергетической и промышленной инфраструктуры в США, - говорится в совместном пресс-релизе Duke и Dominion. - До тех пор, пока эта проблема не будет решена, возможности в плане удовлетворения энергетических потребностей страны будут существенно ограничены".

Dominion также объявила в воскресенье о продаже газораспределительных активов и сети газохранилищ инвесткомпании американского миллиардера Уоррена Баффета за $9,7 млрд с учетом долга в размере $5,7 млрд.

Проекты строительства трубопроводов, появившиеся на фоне роста объемов добычи нефти и газа благодаря сланцевой революции, сталкивались с серьезным противодействием, как со стороны землевладельцев и коренного населения Америки, так и активистов экологического движения, выступающих против добычи ископаемого топлива, пишет газета The Wall Street Journal.

Например, проект строительства трубопровода Keystone XL, который должен связать нефтяные месторождения в канадской провинции Альберта с нефтеперерабатывающими заводами в США на побережье Мексиканского залива, по-прежнему не построен спустя 11 лет после того, как он был представлен компанией TC Energy Corp. Проект Energy Transfer (SPB: ET) LP - нефтепровод Dakota Access, идущий от сланцевого месторождения Bakken в Северной Дакоте в штат Иллинойс - был завершен в 2017 году после нескольких лет отсрочек на фоне протестов и судебных разбирательств.

Dominion и Duke объявили о планах строительства ACP в 2014 году. Проект вызвал множество претензий у экологов и коренных народов, что повлекло за собой судебные разбирательства. На данный момент компании вложили в общей сложности $3,4 млрд в строительство ACP.

В прошлом месяце они одержали важную победу, когда Верховный суд принял решение о том, что газопровод может пройти через Аппалачскую тропу. Тем не менее, Duke и Dominion заявили в воскресенье, что судебного решения недостаточно, чтобы уменьшить "неприемлемый пласт неопределенности и ожидаемых отсрочек" проекта.

Как Duke, так и Dominion, работают в сфере электро- и газоснабжения. Duke обслуживает более 9 млн клиентов в Северной и Южной Каролине, на Среднем Западе, во Флориде и Теннеси, Dominion - порядка 7 млн клиентов в 20 штатах США.

Dominion практически полностью выйдет из газораспределительного бизнеса после сделки с Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) Energy. Сделка включает в себя продажу 25%-й доли в экспортном СПГ-терминале Cove Point в Мэриленде, говорится в пресс-релизе Dominion. Компания сохранит за собой 50% в проекте, еще 25% которого принадлежат Brookfield Asset Management.

Berkshire Hathaway Energy управляет портфелем активов общей стоимость $100 млрд, в том числе, в сфере электро- и газоснабжения, где обслуживает более 12 млн клиентов. В рамках сделки с Dominion компания получит газопроводы протяженностью 12,4 тыс. километров и газохранилища вместимостью порядка 900 млрд кубических футов, сообщила Berkshire.

Стороны рассчитывают закрыть сделку в четвертом квартале текущего года.